Mijn broer zei: ‘Misschien was het handiger geweest als je eerst even aan je lp’s geroken had’

Mike, mijn broer, ging dus in tweedehands-lp’s, maar toen hij de mijne zag, ging hij er bijna weer uit. Zo rot en naar de knoppen. ‘Maar...’, zei ik sussend.

‘Maar?’, vroeg Mike.

‘Wel grote namen.’

Mike lachte als iemand van de BoerBurgerBeweging met kiespijn. ‘Zeker grote namen’, zei hij, zwaaiend met een lp van James Last. Geen idee hoe ik eraan kwam, ik denk van mijn opa (erfenis), maar ik had wel een idee hoe ik eraf ging komen.

Aan Mike meegeven. Hij had uren in de auto gezeten voor mijn ‘collectie’, en hoewel we de slappe lach hadden gekregen over de conditie ervan, leuk was dat geweest, ging hij me na alle genomen moeite niet zomaar, onverrichter zake, achterlaten, toch?

‘Peet’, zei hij nalachend, ‘misschien was het handiger geweest, als je eerst even aan je lp’s geroken had.’

‘Ik zal er voortaan eerst aan ruiken’, zei ik.

Mijn broer sperde met twee handen, randje #MeToo, Abbey Road open, en snoof. ‘Zo’, zei hij, ‘bel de huisarts maar.’

‘Het zijn regelrechte A-artiesten. Beatles’, zei ik, ‘Bach, Doe Maar. Schimmel zijn uiteindelijk maar beestjes, hè.’

‘Kleine paardjes van Sinterklaas’, zei Mike dof.

‘Je moet ze gewoon uitdrogen’, dramde ik door, ‘geen dampig vocht meer. Paardjes dood, lp’s levend.’

Mike trok een sceptisch smoel. De tijd van de slappe lach lag achter ons. We hebben dezelfde fysiognomie, een fraai lijnenspel, en waarschijnlijk trek ik geregeld eenzelfde smoelwerk, tijdens het writen bijvoorbeeld. Snelle oplossingen zijn dan nodig. ‘Loop maar even mee’, zei ik daarom, ‘ik heb ook nog de restanten van mijn oude cd-winkel uit Dordrecht.’

‘Holy fuck’, zei Mike. Ooit vergeleek ik onze bijkeuken met Dantes dozenhel, maar het is natuurlijk een ballenbak met vierkante ballen. Maar Mikes exclamatio betrof dozen noch cd’s, het was ‘de lucht’. Hij rook Sinterklaas z’n baardaap, zei hij.

Maar ook centjes, toch. Vijf minuten later sleepte hij, bolknak in zijn hoofd, wapperende jaspanden, het ronde goud naar zijn autootje. Nu had ik hem ook flink lekker gemaakt. ‘Kijk’, zei ik, ‘het lijkt een restant, dit residu, maar we hebben het over het puikje. Binnen staan de Beethoventjes, de Mozartjes, de Brahmsjes – die heeft iedereen al. Waar jij mee tevoorschijn komt, zijn volstrekt onbekende nichecomponisten. De kenners vechten erom.’

Ik trok er eentje van een plank. ‘Hier’, zei ik, ‘Werke aus drei Jahrhunderten für Blockflöte und Viola da gamba. Matthias Maute, Gottlieb Muffat. Kent geen hond. Snappie?’

Daar ging Mike. Nu moest ik toch wel weer aan Kaas van Elsschot denken. Mike was Frans Laarmans, die wegreed met tweeduizend bollen onverhandelbare Edammer. Kaas stinkt, zegt Laarmans vrijwel meteen. Mike ook. Toen ik hem ’s avonds belde, begon hij er meteen over. Zijn hele autootje rook inmiddels naar onze bijkeuken. Hij had al gegoogled, hij overwoog de collectie een ozonbehandeling te geven. Erg Laarmans. Gebeten sprong ik op en kluunde naar de leeggeroofde cd-kasten. Ik pakte een vergeten cd’tje Russische trompetsonates en inhaleerde diep. ‘Hoor je, Mike? Niks. Ik ruik helemaal niets.’

‘Ruik je ín het boekje?’

‘Ik ruik in je broekje. Luister, als jij die cd’s een ozonbehandeling geeft, kom ik ze ophalen. Met een taxi.’

‘Maar Peet’, zei hij, ‘misschien vertel ik jou dat wel niet.’