‘Waarom zou ik naar school gaan? We zijn binnenkort toch allemaal dood’, zei mijn zoon. Ik knikte. Ook ik gebruikte in mijn jeugd de dreiging van een kernoorlog graag als excuus om alles na te laten waar ik geen zin in had en dat was nogal wat. ‘No future’, zuchtte ik dan landerig.

‘Ik heb de Koude Oorlog nog meegemaakt, jongen’, zei ik tegen mijn zoon. ‘Het waren barre tijden. Op zaterdag gingen om 5 uur de winkels dicht, en dan gingen ze pas maandagmiddag weer open. Als dan de suiker op was, moest je een kopje lenen bij de buren. Iedereen stonk naar sigarettenrook, slecht gebit en de zeep die ze in hun haar smeerden om er een punkkapsel mee te creëren. Wat zeg je? Ja, ik ook. Je móést wel, anders was je een brick in the wall. Fuck the system, en zo.’

Mijn zoon trok gapend een bus Pringles open en richtte zijn ogen weer op de tanks op TikTok. Ik dacht verder aan vroeger. Mijn broer en ik hadden twee ratten, want dat hoorde, als je punk was. Die ratten hadden natuurlijk zwart moeten zijn, net als onze kleren, of anders desnoods bruin, de Rattus norvegicus uit Down in the Sewer van The Stranglers.

Helaas, rioolratten waren eind jaren zeventig in Haarlem niet te koop. De dierenwinkel leverde uitsluitend van die Omo-witte laboratoriumratjes. Maar het buisje Norit uit mijn moeders medicijnkastje bood uitkomst. Dat hield mijn broer altijd bij de hand, want als hij weer eens wilde spijbelen, depte hij dat spul dunnetjes onder zijn ogen en keek kwijnend boven die grauwe schaduw uit naar onze moeder. ‘Jongen, wat zie je er beroerd uit, blijf maar lekker thuis’, zei ze dan.

Ook de witte ratjes werden met Norit bewerkt. We maakten zo’n tabletje nat onder de kraan en smeerden het voorzichtig op hun vacht. Zo kwamen wij in het bezit van ’s Neerlands eerste roetveegratjes. Nu moesten ze alleen nog leren om op onze schouder te blijven zitten, zodat we ze mee konden nemen naar café Het Melkwoud in de Zijlstraat, want met zo’n rat op de schouder van je verloederde leren jack was je pas écht onwijs gaaf.

Het trainen wilde niet zo vlotten, want die ratten wilden veel liever gewoon spelen. Ook best. Dan rookten we een jointje, zetten 77 van de Talking Heads nog eens op en lazen eindeloos stripboeken. Kamagurka, natuurlijk. En Zwartkijken van de onvergetelijke Franquin, met zijn zwartgallige, sarcastische maatschappijkritiek. Als kind waren we opgegroeid met zijn Guust-albums, en nu hielp hij ons in zwart-wit door het einde der tijden heen.

Wrede grappen over radioactief kernafval en milieuvervuiling (indertijd heette het klimaat nog milieu), ingewikkelde zelfmoorden, wraakzuchtige, gemuteerde hijskranen, door radioactieve straling gruwelijk misvormde kinderen, grillige executies, de uitwassen van de bio-industrie (ja, die was er toen ook al), en Jezus Christus die onderweg naar Golgotha klaagt over een steentje in zijn schoen. Ja, dat vonden wij geniaal, indertijd. Franquin kon ook wel écht geweldig tekenen, hoor.

Een wanhopige, kromgebogen man die zich op straat overgiet met benzine, terwijl de omstanders roepen ‘Niet doen!’ ‘Hou ’m tegen!’ Hij steekt zichzelf in brand. ‘Afschuwelijk! Te laat!’, roepen de omstanders. En dan ligt daar nog slechts een hoopje as met een kromgetrokken skelet, waarna iedereen verontwaardigd door elkaar roept: ‘Protest tegen de verspilling noemt die gek dat! Wat zonde! Hoeveel zit er in zo’n jerrycan? Pakweg 20 liter? Daar rijd ik toch mooi zo’n 250 kilometer mee! Asociaal!’

Griezelig actueel, nog steeds. Dat geeft te denken. Maar ja, het vórige einde der tijden hebben we ook overleefd.