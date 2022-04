‘Midzomernachtsdroom’ is een kleurrijk pleidooi voor dromen, fantasie en verlangens ★★★☆☆

Midzomernachtsdroom Beeld Joris van Bennekom

Cancelen, TikTok, Google, 24-uurseconomie, klimaatcrisis, 1,5 meter, homohuwelijk en vluchteling: al deze actuele referenties stuiven voorbij in de gloednieuwe bewerking van Midzomernachtsdroom, de beroemde komedie van William Shakespeare uit 1600, over het wonderlijke spel van lust en liefde, betovering en jaloezie, drift en verlangen. Toneelgroep Oostpool, Introdans en Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel slaan met steun van Musis & Stadstheater Arnhem de handen ineen voor een bont spektakel dat Shakespeare met veel tamtam naar het nu teleporteert.

In de grappige proloog reist Shakespeare door de tijd – ping! – om in 2022 het doek op te halen voor deze brutale interpretatie, die zich afspeelt in een stad aan zee, waar niemand zijn tijd mag verspillen aan slapen of zijn gedachten mag laten verwarren door dromen. Dag en nacht moet worden gewerkt om de welvarendste stad van de wereld te worden – zie hoe de makers Shakespeare kruisen met kritiek op het neoliberale denken.

Door deze toevoeging van een verbod op slapen geeft toneelschrijver Vera Morina vier wanhopig verliefde jongeren – ‘sukkels voor de liefde’ genoemd – de opdracht deze wet op eigen kracht te omzeilen, buiten de stadspoorten, in een magisch elfenbos waar ze speelbal worden van een vechtend koningspaar dat in scheiding ligt. Ze zwalken van Oberons rijk van nachtmerries (lees: onderbewuste angsten) naar Titania’s droomwereld (lees: geheime verlangens). Tussendoor deelt een satirisch, dwars toneelclubje sneren uit naar discussies over inclusie en diversiteit. En dan is er nog de verharde hertog Theseus, overmand door verdriet over de vroege dood van zijn ouders, die op het punt staat zijn man te trouwen.

Morina handhaaft weliswaar de basisstructuur van de komische Shakespeariaanse verwikkelingen, maar maakt er verder een eigen satire van. Soms wel zo vol, bont en jeugdig, dat het geregeld lijkt op een overmoedig eindejaarsoptreden op een middelbare school. De beroemde ezelsorenscène van amateurspeler Spoel – hier behept met een te groot ego én gasmasker – gaat daardoor volledig de mist in. Ook in de kinderlijke rollen van Oberons en Titania’s slaan de makers door naar overdreven lolligheid met verwijzingen naar het onder jongeren populaire Chersonissos.

Gelukkig heeft regisseur Daria Bukvić een fantastische cast geregisseerd, vol heerlijk jong talent dat perfect raad weet met alle snelle persiflages op romantische tienerseries en socialemediajargon. Shelley Bos en Jatou Sumbunu maken onbeschaamde types van de vriendinnen Helena en Hermia. En Isabelle Kafando pakt vet uit als de autoritaire regisseur Nana Mouskouri. De leukste en scherpste rol is zonder meer klimaatvluchteling Yordi, die in het kielzog van Shakespeare vanuit de ijstijd meelift naar het nu en de hele avond voor ontregeling en opstand zorgt, hilarisch vertolkt door Laura De Geest met Duits accent. Met haar commentaar op luchtig entertainment en haar pleidooi voor maatschappijkritisch theater tekent De Geest voor het hoogtepunt van deze bonte avond.

De twaalf Introdansers bevolken hoffelijk dansend de zwierige gasten binnen de stadspoorten van Athene. Eenmaal in het elfenwoud kruipen ze grillig bewegend over de vloer in magisch-realistische boskostuums. Toch zou in de choreografie van Regina van Berkel de betekenisvolle aanwezigheid van de dansers sterker uitgebuit kunnen worden. Nu figureren ze alleen als ensemble, soms bijna als showballet, terwijl ze ook individueel het onderbewuste van personages hadden kunnen verbeelden. Van de dansers springt daarom helaas niemand er uit.

Anders is dat bij de orkestmusici van Phion, die zich opvallend vrij bewegen door stad en bos, over het door Marloes van der Hoek en Wikke van Houwelingen efficiënt en kleurig ingerichte podium. Zo levert fagottist Gordon Lang met zijn bijna menselijke, grofkorrelige klanken een levendig aandeel in het absurde toneelclubje. Met walsen, rapsodies, allegro’s, andantes en moderato’s zorgen de musici voor de muzikale receptuur van dit veelkleurig pleidooi voor dromen, fantasie en verlangens, met ook een vleug Frank Zappa om nog enigszins bij deze tijd aan te haken.

JAZZY ROFFELS IN HET ELFENBOS De twaalf orkestmusici van Phion spelen in deze Midzomernachtsdroom al hun composities zonder bladmuziek. Daardoor navigeren ze soepel door het grote tableau van twaalf dansers en twaalf acteurs. Zij vertolken geen nieuwe composities, maar een door muzikaal leider Joris Nassenstein gemaakte selectie van bestaand werk, van impressionistische barokstukken (van Rameau en Debussy) tot percussiewerken vol jazzy roffels voor het rollenbollen in het elfenbos, en dan een psychedelisch uitstapje naar Frank Zappa.