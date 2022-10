Middenin de meedogenloze installatie van Tina Farifteh, terwijl een computerstem de doden telt

'The Flood' van Tina Farifteh, te zien op de tentoonstelling 'No Access'. Beeld pauline niks

Soms is een kunstwerk meedogenloos. Ik had heus geen makkelijk verteerbare kunst verwacht bij No Access, een tentoonstelling vol videowerken over ‘grenscontroles en migratie’. De locatie alleen al is huiveringwekkend: de kunstwerken zijn geïnstalleerd in de Cannerberg in een voormalig ondergronds Navo-hoofdkwartier, vlakbij de grens met België iets onder Maastricht. Het is donker en koud in dit labyrintische gangenstelsel dat ooit een mergelgroeve was.

Dit onheilspellende donker is de perfecte plek voor videokunst. En de inhoud past helemaal bij de geschiedenis. De kunstwerken in de Cannerberg gaan over wat mensen achter zich laten, wat ze verwachten, hoe ze reizen, wachten, lijden, zich verplaatsen, zich misplaatst voelen, dat alles dus.

Een video heet Wachtkamer en speelt in een asielzoekerscentrum. Laura Huygen filmde een vrouw die op bed ligt en met hulp van de computer Nederlands probeert te leren. ‘Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou?’ dreunt de instructeursstem. En dan: ‘Goed. Goed. Goed.’ Een andere video toont de mannen die zich ‘Arizona Border Protectors’ noemen. Deze vrijwillige grensbewakers zwaaien met de Amerikaanse vlag. Een man laat trots zien hoe hij al rijdend met zijn mitrailleur schiet. Pijnlijk.

Tina Farifteh studeerde vorig jaar af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

En dan is er de meedogenloze installatie van Tina Farifteh. Daarin is geen mens te zien. Dit is de zee. En je kunt erin gaan staan, tussen de golven. Dat deed ik aanvankelijk. Aanhoudend klinkt een vrouwelijke computerstem die op zakelijke toon opleest: ‘9 april 2022, veertien mensen, namen onbekend, uit de Sub Sahara, verdronken. Boot gekapseisd bij Tunesië, op weg naar Italië.’ En zo gaat het door, steeds die opsomming: een datum, een aantal slachtoffers. ‘Zes kinderen,’ zegt de stem.

Al snel merk ik dat ik een stap achteruitzet. Er komen andere stemmen doorheen, die ik herken. Trump die het heeft over vluchtelingenstromen, Wilders die het heeft over een Nederland dat wordt ‘overspoeld door asielzoekers’. De computerstem blijft de feiten opsommen: ‘Door de kunstwacht in het water gegooid. Zijn laatste woorden: ik kan niet zwemmen.’ Ik zet weer een stap naar achter.

Farifteh groeide op in Iran. Ze was 13 jaar toen ze naar Nederland kwam. Het enige dat ze destijds wist, was dat ons land onder zeeniveau ligt. Dat leek haar best gevaarlijk. Waarom zou je naar een land verhuizen dat elk moment kan overstromen? Inmiddels ziet ze dat het zeewater (voorlopig) vooral gevaarlijk is voor wie naar Europa en Nederland probeert te komen. En ze heeft geluisterd naar de retoriek van politici als Geert Wilders, die het bijvoorbeeld heeft over een ‘asieltsunami’.

Armando: 'Der Zaun' (1995). Beeld Collection Stedelijk Museum Amsterdam

Dat alles komt op een overweldigende manier samen in The Flood. Juist de afwezigheid van mensen maakt het kunstwerk zo beklemmend. Het is een strategie van weglaten die doet denken aan Armando’s bekende reeks van ‘schuldige landschappen’. Het nabeeld van een ramp, vastgelegd op doek of projectiescherm. En dit hier op zee is een ramp die voortduurt, daarvan getuigen ook andere indringende kunstwerken in No Access.