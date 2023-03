Michiel Funke van Boekhandel Funke op West-Terschelling heeft het noorderlicht helaas gemist

Beeld Annabel Miedema

Meteen maar even de belangrijkste vraag: wat doe je vrijdag aan naar het Boekenbal?

‘Ik ga niet. Het is eigenlijk nooit bij me opgekomen om naar het Boekenbal te gaan. We zitten hier op Terschelling, ik zou een hotelovernachting moeten boeken en die kaartjes voor de boekhandelaren zijn ook behoorlijk prijzig, 100 euro. Los daarvan weet ik ook niet of ik er op mijn plek zou zijn. Maar ik wil altijd wel graag van anderen horen hoe het is geweest.’

Maandag wordt de shortlist bekend van de Libris Literatuurprijs. Wie moet die prijs winnen?

‘Geen idee. Mijn collega was erg enthousiast over Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje en ging klanten erover vertellen. Ik had dat boek in eerste instantie niet ingekocht, maar uiteindelijk hebben we er wel vijftig van verkocht. Er zijn ontzettend veel literaire prijzen, te veel, maar de Librisprijs is de enige waar je in de verkoop iets van terugziet. De NS Publieksprijs is ook belangrijk maar de Libris Literatuurprijs heeft meer aanzien.’

Afgelopen week was het noorderlicht op Terschelling te zien. Leidde dat tot meer vraag naar boeken over bijvoorbeeld astronomie?

‘Nee. Maar het was in de winkel wel het gesprek van de dag, op het strand was echt sprake van massatoerisme, omdat daar bijna geen vals licht is. Een collega van mij was daar ook en zij kon het licht wel een beetje waarnemen; maar op de foto’s zag je het beter. Ik heb het zelf niet gezien. Komt nog wel een keer.’

Wat is je tip van de week?

‘Liever het bloed van Michael Bennett, ik heb het gekregen van de account manager van A.W. Bruna en heb het meteen gelezen. Het speelt zich af in Nieuw-Zeeland en begint in vroeger tijden, wanneer een Maori-man aan een boom wordt opgehangen…’

O?

‘Het is verder geen bloederige thriller. Goed, er worden veel mensen vermoord maar het neemt je mee naar het hedendaagse Nieuw-Zeeland, waar ik zelf ook geweest ben, en het besteedt veel aandacht aan de Maori-cultuur. Het verhaal leest heel vlot en het vertelt je ook het een en ander over de geschiedenis en ongelijkheid van de samenleving in Nieuw Zeeland.’

Toptien best verkochte boeken boekhandel Funke op West-Terschelling:

1. Paul van Loon: Dolfje Weerwolfje; Geef een Boek Cadeau

2. Corina Bomann: Lichtpunt; Boekerij

3. Charlotte Labee: Overprikkeld brein; Kosmos

4. Bo Svernström: Wie het eerst komt; Harper Collins

5. Raynor Winn: Landlijnen; Balans

6. Suzanne Vermeer: Gletsjer; A.W. Bruna

7. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

8. Anne Doedens en Jan Houter: Zeevaarders in de Gouden Eeuw; Waanders

9. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo

10. Thomas Erikson: Omringd door idioten; Harper Collins