Michiel Funke, boekhandelaar op Terschelling: ‘Zomer en winter zijn hier een wereld van verschil’

De zomertips van Michiel Funke. Beeld Annabel Miedema

Veel boekhandels zijn onderdeel van een keten, zoals Bruna, Ako of Libris. Jullie zijn zelfstandig.

‘De boekhandel is van mijn ouders geweest, ik ben er zo mee opgegroeid en ben niet anders gewend. Ik vind het leuk om te pionieren en zelf te bepalen wat ik kan doen. Het is iets meer werk omdat je geen voorstellen krijgt van een inkooporganisatie. Ik doe dus zelf de inkoop, heb contact met uitgeverijen en ga naar zo veel mogelijk boekenbeurzen.’

Verschilt jullie aanbod erg per seizoen?

‘Absoluut, zomer en winter zijn een wereld van verschil. Zomers hebben we een breed boekenassortiment, dan komen er toeristen uit het hele land met vakantie naar Terschelling. Ook heb ik in de zomer meer kinderboeken dan in de winter. Van januari tot en met maart is het rustig. Voor ons is de zomer wat voor veel andere boekhandelaren december is, qua piek.’

Wat is jullie zomerboekentip?

‘Wij zijn erg enthousiast over De Hollander van Mathijs Deen, een Waddenthriller, over een verdronken wadloper. Het speelt zich af op een Waddeneiland, weliswaar Texel en niet Terschelling, maar Deen schrijft schitterend en wij zijn al langer fan van hem, ook omdat hij eerder een geschiedenis van de Waddeneilanden schreef. Als je zelf enthousiast bent, verkoop je het ook goed.’

Verkopen jullie in de zomer vooral thrillers?

Ja, en veel feelgood, zoals de boeken van Lucinda Riley en Jenny Colgan. Ook zien we dat non-fictie de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Biografieën maar ook boeken over de Tweede Wereldoorlog. ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen is al een aantal jaar oud, maar loopt nog steeds goed.

‘En Trusan Knops Eiland van Hoop – een Terschellinger Familiegeschiedenis, 17e-20e eeuw, wordt goed verkocht. Dat heeft de Lutineprijs gewonnen, een lokale literatuurprijs.

‘De atlas van vuurtorens aan het einde van de wereld van José Luis González Macías is een knaller. Een bundeling met meer dan dertig waargebeurde verhalen over vuurtorens, met prachtige illustraties en zeekaarten. Een cadeauboek dat extra goed bij ons past, omdat de winkel maar 100 meter van onze eigen vuurtoren af ligt.’

Van oudsher komen er veel zeilers naar Terschelling, wat lezen zij?

‘We hebben een grote maritieme afdeling. Helaas verschijnen er weinig nieuwe nautische titels. Held op zee van Micha Jacobs, dat drie jaar geleden is verschenen, blijft populair en heb ikzelf met veel plezier gelezen. Over een timmerman uit Wassenaar die het wereldrecord oceaanroeien verbreekt, terwijl hij daarvoor nog nooit heeft geroeid. En daarna meedoet aan de zwaarste solozeiltocht ter wereld.

‘Maar ook de boeken van Volkskrant-journalist Toine Heijmans, Op zee en Marifoonberichten, lezen zeilers graag.’

Michiel Funke: ‘Wij zijn fan van Mathijs Deen. Zijn nieuwste thriller speelt op de Wadden en is schitterend geschreven.’ Beeld Annabel Miedema

Is de levering van boeken moeilijker voor jullie omdat jullie op een eiland zitten?

‘Hier raak je een gevoelige snaar. Wij regelen de levering via Centraal Boekhuis, we hebben een 24-uursregeling. Maar op dit moment hebben we een probleem omdat Centraal Boekhuis de bezorging sinds kort heeft uitbesteed aan PostNL. Dus ik zit wekelijks aan de telefoon omdat elke levering een dag te laat is. Ontzettend vervelend! Juist voor toeristen is het lastig als boeken later worden bezorgd dan afgesproken. Dan gaan mensen alweer met de boot terug.’

Is de levering alleen voor de Waddeneilanden veranderd?

‘Centraal Boekhuis heeft bedacht dat het voordeliger voor hen is om het in ieder geval voor de Waddeneilanden via PostNL te laten lopen. Ergens gaat het fout, maar niemand weet waar. We hebben gelukkig iedere dag een bootaansluiting. Dus een dag later is het er wel. Gelukkig maar, want als het nóg later werd, zouden we de concurrentiestrijd met Bol.com niet aankunnen. Al hebben we als fysieke boekwinkel gelukkig de gunfactor mee.’

Welk boek stopt u zelf in uw koffer?

‘Wij gaan pas in oktober met vakantie, maar ik ben net begonnen met een oudere biografie over Andre Agassi, Open. Ik ben een sportfreak. Sportboeken verkopen wij trouwens ook heel goed op Terschelling, vooral die van Voetbal Inside. De kijkers van dat programma lazen nooit, maar zijn dat nu wel gaan doen door alle promotie van het programma. En ze blijven dus lezen, zien wij. Ze vragen om tips en die geven we graag. Het is leuk die mensen aan het lezen te krijgen.’