Michiel Cox laat een eenzame vrouw haar verhaal doen

Ik ben niet echt dood, ik ben levenloos en dat is wat anders. Dat bedenkt B., een vrouw op leeftijd die in 2003 is gestorven maar pas in 2013 in haar appartement wordt gevonden. Haar geest doet het nog, al komen de herinneringen niet helemaal vanzelf en is niet altijd duidelijk in hoeverre ze precies overeenkomen met wat er werkelijk is gebeurd. B. had een saai huwelijk in een saai dorp en kan haar verlangen naar de aantrekkelijke krullenbol met wie ze het lang geleden één keer heeft gedaan maar niet uit haar hoofd zetten. Maar als haar man met pensioen gaat, maakt ze alsnog werk van haar leven. Ze vertrekt naar Rotterdam, waar ze ‘vrouw, minnares, hoer’ wordt. Althans, in haar eigen beleving. Of liever gezegd: in haar bevochten herinnering daaraan.

Het is knap hoe Michiel Cox deze eenzame vrouw haar verhaal laat doen in zijn tweede roman Herinneringen aan het levenloze: gelaagd en toch sober, zwierig en wars van sentimentaliteit. Had hij het hier maar bij gelaten. Maar hij dient daarnaast nog een ander verhaal op: dat van een met zijn ambities worstelende toneelstudent. Dit had genoeg potentie om uit te kunnen groeien tot een zelfstandige roman. Maar dat gebeurt niet, doordat Cox dit tweede verhaal op een geforceerde manier linkt aan dat van B. Jammer.