Michelle Yeoh wint een Oscar voor haar rol in ‘Everything Everywhere All at Once’, en dat is in veel opzichten terecht

Michelle Yeoh and Li Jing in Everything Everywhere All at Once (2022).

‘Vergeef me, alsjeblieft. Het spijt me. Dankjewel. Ik hou van je.’ Actrice Michelle Yeoh (60) eindigt haar dagelijkse meditatie steevast met deze woorden. Ze zijn bedoeld voor haar lijf, dat tijdens haar leven een imposante hoeveelheid dreunen, trappen en valpartijen kreeg te verwerken – een enkele keer met net niet fatale gevolgen.

Yeoh bouwde een bijna vier decennia omspannende filmcarrière op die, in haar eigen woorden, niet anders kan worden omschreven dan ‘spectaculair’. Al die jaren kon ze in haar rollen zeer uiteenlopende schakeringen laten zien, van zelfuitgevoerde stunts in martialartsfilms tot gelaagde emotie en zachtmoedige frivoliteit in drama’s en komedies. Al deze aspecten komen terug in haar rol als armlastige wasserette-uitbater Evelyn, die in de onnavolgbare fantasy-actie-komedie-drama-superheldenvariant Everything Everywhere All at Once de poorten ontdekt naar een schier oneindig aantal alternatieve dimensies en levenspaden.

Michelle Yeoh bij de lunch voor de Oscargenomineerden in Los Angeles, februari 2023. Beeld Getty

Yeoh concurreerde tijdens de Oscaruitreiking met die rol in de categorie beste actrice vooral met Cate Blanchett (een machtsmisbruikende dirigent in Tár). De andere genomineerden – Michelle Williams (The Fabelmans), Ana de Armas (Blonde) en Andrea Riseborough (To Leslie) – gelden als outsiders.

Yeoh (spreek uit: Yo) wordt geboren in Ipoh, een voormalige tinmijnstad in Maleisië. Als kind raakt ze bevangen door ballet en haar ouders sturen haar op haar 15de naar de Royal Academy of Dance in Londen. Alles wijst op een toekomst als dansprofessional, maar een blessure gooit roet in het eten. Haar moeder geeft de dan 21-jarige Yeoh op voor de verkiezing van Miss Maleisië, die ze pardoes wint.

Dankzij die ervaring, zou ze later in interviews zeggen, wordt ze zich op vroege leeftijd bewust van een wereld waarin vrouwen in de eerste plaats op uiterlijke kenmerken worden beoordeeld. Een tv-commercial voor een horlogemerk met de Hongkongse actiester Jackie Chan uit 1984 is in die zin rolbevestigend (de schoonheid van Yeoh is hier zo verbluffend dat Chan in het voorbijgaan van zijn fiets valt), maar dit eerste rolletje opent wel allerlei deuren naar de actiefilmwereld van Hong Kong. Daar hoopt ze een verschil te kunnen maken. Ver weg van de jonkvrouw in nood die vrouwen werden geacht te spelen.

Acteren beschouwt ze als een vorm van bewegen – als ze dankzij haar balletverleden iets goed kan, dan is het in hoog tempo nieuwe bewegingen leren. De stap van dans naar martialartsfilms blijkt zodoende klein. Het belang van ritme, choreografie en timing zijn vergelijkbaar. Na een jaar trainen heeft ze haar eerste dragende hoofdrol te pakken: als inspecteur Ng in het spectaculaire Yes, Madam.

Michelle Yeoh in Police Story 3: Supercop (1992).

Yeoh maakt naam als acteur die haar stunts vrijwel allemaal zelf doet, in de traditie van haar mannelijke voorgangers in het genre, van Bruce Lee tot Jackie Chan. Desondanks neemt ze in 1988 op haar 26ste afscheid van het acteren: ze trouwt met filmproducent Dickson Poon en wil een gezin stichten. Als dat niet lukt, duikt ze opnieuw de filmwereld in. Met overgave.

Haar grote comeback maakt ze in 1992 in Police Story 3: Supercop, met een rol die gelijkwaardig is aan die van haar beroemde tegenspeler, Jackie Chan. De acteur vindt eigenlijk dat vrouwen niet horen te vechten in films, maar maakt voor Yeoh een uitzondering. Ze noemen elkaar broer en zus.

Pierce Brosnan en Michelle Yeoh in Tomorrow Never Dies (1997)

Haar internationale faam bereikt een hoogtepunt met haar rol als spion-kolonel Wai Lin in Bondfilm Tomorrow Never Dies, een gemiddelde 007-aflevering die wat gemakzuchtig meelift op de Aziatische actiefilmhype van dat moment. Maar Yeohs Bondgirl wordt volop gelauwerd, juist omdat ze die rol van vrouw naast Bond zoveel krachtiger invult dan haar voorgangers. De film is de eerste waarvoor ze niet zelf haar stunts mag doen: de verzekering zou onbetaalbaar zijn geworden.

Ze schrikt van de clichérollen die ze na Bond vanuit Hollywood krijgt aangebonden: Aziatische stereotypen waartegen ze zich al in haar vroegste Hongkong-films verzette. De Taiwanese dramaspecialist Ang Lee biedt uitkomst. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), een tijdens de Qing-dynastie gesitueerd Chinees drama in het wuxia-genre (waarbij acteurs tot in boomtoppen met elkaar vechten aan onzichtbare draden), maakt van Yeoh een ster.

Michelle Yeoh in Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000).

Misschien wel mede dankzij een ongeluk op de set: ditmaal scheurt haar knieband af en moet ze weken revalideren voor ze de opnamen kan hervatten. Een van de gevoeligste scènes, naast het sterfbed van tegenspeler Chow Yun-fat, acteert ze met haar gekwetste been buiten beeld, steunend op een houten kistje. Haar tranen in die scène zijn echt, memoreert regisseur Lee in The New York Times.

Het nieuwe millennium brengt Yeoh een grote variëteit aan rollen, van het niet bijzonder goed gerijpte Hollywooddrama Memoirs of a Geisha (2005) tot existentiële sciencefiction (Sunshine, 2007) en van rechttoe-rechtaanblockbusterentertainment (The Mummy 3: Tomb of the Dragon Emperor uit 2008) tot een romkomfase (Crazy Rich Asians, Last Christmas).

Ze was enigszins verrast dat ze op haar leeftijd werd gestrikt voor een ouderwets veeleisende rol als die in Everything Everywhere All at Once, terwijl ze zich al jaren verzet tegen leeftijdsdiscriminatie in de filmindustrie. Als de wasserette-eigenaar op leeftijd die in een alternatief universum tot haar eigen verbazing een hoog niveau van vechtkunst blijkt te beheersen, bewijst Yeoh nog maar eens dat het in die vermaledijde filmwereld altijd anders kan.