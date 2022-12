Michelle Obama neigt in haar nieuwe boek naar het zelfhulpgenre

Michelle Obama Beeld Getty

In de eerste, beangstigende maanden van de pandemie in 2020 voelde Michelle Obama ‘een deken van moedeloosheid’ over zich neerdalen, schrijft ze in Het licht in ons. Corona zat haar dwars, maar ook de verkiezingsuitslag van 2016 die nog steeds pijn deed, Trump, die racisme en haat weer aanvaardbaar maakte, de toestand van de wereld. Ze maalde over oude kwesties. ‘Was de rechtenstudie het geld dat ik ervoor geleend had waard geweest?’ (Een vreemde zorg: ze werkte jarenlang succesvol als jurist en de studieschuld zal heus afbetaald zijn.) ‘Had ik een vergissing gemaakt door me te distantiëren van een ingewikkelde vriendschap?’ Ze zat, kortom, ‘diep in de put’ toen ze de breinaalden oppakte die ze via internet had besteld. En wat bleek? Breien hielp. Iets leren, iets maken, het rustige ritme van de tikkende naalden, het was allemaal enorm bevredigend.

In de opvolger van Mijn verhaal, haar autobiografie, deelt Michelle Obama levenslessen. Het licht in ons is nog steeds autobiografisch – ze schrijft over haar vader die MS had, haar moeder die acht jaar bij hen inwoonde in het Witte Huis, over Barack natuurlijk, hun twee dochters, over de pers die haar lang heeft geframed als ‘boze zwarte vrouw’ en hoe pijnlijk en frustrerend dat was. Maar het neigt ook naar een zelfhulpboek, inclusief de clichés uit het genre: de dalen nét wat dieper aanzetten om de pieken vorm te geven, de mantra’s (‘We kunnen ons eigen licht accepteren, ons gevoel van wat is’), de aansporingen je anders-zijn niet als een belemmering te zien, maar als een kracht.

Obama schrijft over haar studententijd, toen ze op de universiteit van Princeton een eenling was; een zwarte vrouw, nog lang ook, tussen allemaal witte medestudenten, de meeste man. Het is nogal angstaanjagend, schrijft ze, om in een wereld rond te lopen waarin niemand op jou lijkt en je het gevoel krijgt er niet toe te doen. Zocht ze een zitplaats, dan zag ze zichzelf door de ogen van anderen: daar gaat het zwarte meisje dat een plek zoekt. Op dat soort momenten hielp het om aan haar vader te denken, die met zijn been trok en daarom soms werd aangestaard. Zijn motto: ‘Niemand kan jou een slecht gevoel geven als je een goed gevoel hebt over jezelf.’ In haar hoofd herschreef ze het verhaal van ‘niet meetellen’, schrijft Obama: ‘Ik ben lang en dat is mooi. Ik ben een vrouw en dat is mooi. Ik ben zwart en dat is mooi.’ Zo lukt het ‘uit de spiegel van anderen te stappen’ en haar trots en kracht te hervinden.

Natuurlijk heeft Obama recht van spreken: ze wás uitzonderlijk als eerste zwarte first lady van de eerste zwarte president van Amerika, ze hééft harder moeten vechten dan veel anderen om te komen waar ze kwam. Haar ervaringen zijn leerzaam, haar levensverhaal is inspirerend en het is sowieso nooit verkeerd om van iemand die het weten kan te horen dat het onder alle omstandigheden het beste is om kalm, moedig en positief te blijven. Maar nergens laat ze echt het achterste van haar tong zien – geen rottigheid die niet wordt overwonnen, geen mislukking die niet een succes wordt. Het licht in ons is een wijs boek van een succesvolle, evenwichtige vrouw die in soms storend, zalvend proza anderen uitlegt hoe ze ook succesvol en evenwichtig kunnen worden – en dat is nogal saai.

Michelle Obama: Het licht in ons – Hoe we onzekere tijden overwinnen. Hollands Diep; 304 pagina’s; € 26,99.