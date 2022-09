Michele Mariotti, dirigent van wereldklasse, ontketent de volle emotionele kracht van Norma ★★★★☆

Tenor Piero Pretti, concertmeester Joris van Rijn, sopraan Venera Gimadjeva en dirigent Michele Mariotti. Beeld Simon van Boxtel

Na twee memorabele Rossini-uitvoeringen keerde dit weekeinde de Italiaanse dirigent Michele Mariotti terug bij de NTR ZaterdagMatinee, ditmaal met de seizoensopener Norma. Zelfs in een doorsnee-uitvoering is Vincenzo Bellini’s grootste opera wonderschoon. Maar alleen een dirigent van wereldklasse zoals Mariotti kan de volle emotionele kracht ervan ontketenen.

Wat een zeggingskracht legt hij in elke frase, vooral door zijn meesterlijke gebruik van rubato (ritmische vrijheid). Met de ongenadige openingsakkoorden barst onmiddellijk het drama los. De ouverture is niet louter een melodisch voorproefje, maar verklankt de tweestrijd van de Gallische priesteres Norma, die verscheurd wordt tussen liefde voor een Romeinse bevelhebber (smeltende lyriek) en haat tegen Rome, de bezetter van haar volk (furieuze, puntgave passages).

Van de plooibare houtblazers tot het militante koper: Mariotti laat elk instrument van het Radio Filharmonisch Orkest zingen. Omwille van een verpletterend crescendo verzuipen sommige solisten in de koor- en orkestgolven, maar in de aria’s worden ze in de watten gelegd. Bas Riccardo Fassi (Norma’s vader) krijgt een glinsterende tokkelwolk onder zijn prachtige solo.

Landverraadster, moeder, potentiële kindermoordenares: Norma is een nieuwe rol voor Venera Gimadjeva. In haar eerste aria, Casta Diva, klinkt ze meteen technisch trefzeker. Tot haar vreemdgaande geliefde, de uitstekende tenor Piero Pretti, richt ze indringende sopraanstralen. Het meest genuanceerd is ze in haar duetten met haar jongere rivale, een zeer expressieve Salome Jicia. De tragische grandeur in haar vertolking komt nog wel.

Zonder sterke zangers is uiteraard geen Norma mogelijk, maar de middag behoort toe aan Mariotti, die een schouwspel levert vol licht en schaduw, tederheid en terreur.