Michael Pye schreef een caleidoscopisch boek over 16de-eeuws Antwerpen

Beeld De Bezige Bij

De Brit Michael Pye is bekend van Aan de rand van de wereld, over de Noordzee als kraamkamer van onze moderne wereld. Die gewaagde stelling werkte hij overtuigend uit. In Antwerpen – De gloriejaren is geen sprake van een nieuw historisch inzicht. Dat Antwerpen in de 16de eeuw uitgroeide tot het centrum van het uit de Middeleeuwen ontwaakte Europa, was bekend. Oorlogen werden gefinancierd met geld van Antwerpse bankiers, goederen uit de hele wereld vonden via Antwerpen hun weg naar de rest van Europa. De schilders Dürer en Bruegel werkten er, de drukker Plantijn drukte er zijn boeken, de stad was een centrum van cultuur. Ook een stad waar joden en protestanten min of meer werden getolereerd, repressie zou de handel niet ten goede komen.

Pye schetst aan de hand van tientallen portretten een caleidoscopisch beeld van het 16de-eeuwse Antwerpen – kooplieden, ambachtsmensen en kunstenaars, rijkaards en arme sloebers. Uiteindelijk resulteert dat in een kleurrijk maar ook verwarrend beeld van de stad, waarin de lezer door de overdaad aan feiten en feitjes regelmatig verdwaalt.