Michael Jacksons innige band met Ben, een rat

Ben, the two of us need look no more

We both found what we were looking for

Ben, Michael Jackson (1972)

Het hoesje van de single Ben. Beeld K2 - Single hoes

Ver voordat Michael Jackson zich verdiepte in apen en kinderen had hij een innige band met een rat, Ben geheten. Niet dat hij die rat persoonlijk kende, maar hij zong er wel een liedje over met die titel, en hoe goed ze het met elkaar getroffen hadden.

Ben was de titelsong van de film Ben (1972), het vervolg op Willard (1971), twee verfilmingen van horror-romans van de Noord-Ierse schrijver Stephen Gilbert. Centraal in beide films staat een zonderlinge jongen, Willard, die het aan de stok heeft met zijn omgeving en het daarom aanlegt met een rattenhorde. Ben (de film) gaat over de hoofdrat van een rattenbende die goed bevriend is met een andere zielige jongen. Dat gaat lang goed, totdat Ben (de hoofdrat) zich ontwikkelt tot een agressief en weinig menslievend exemplaar.

De Jackson Five in 1971: Van linksonder met de klok mee: Michael Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson. Beeld Getty Images

Voor Michael Jackson (1958-2009) was Ben zijn eerste kassucces als soloartiest, hij was pas 14 jaar oud. Eerder had hij hits gescoord met zijn broers in The Jackson 5, later The Jacksons geheten. Dat de zoetsappige ballad over de ongebruikelijke vriendschap met een rat gaat, wordt overigens niet expliciet in het nummer aangestipt.

Twintig jaar na het nummer Ben kreeg zijn dierenliefde grootse vormen met een privé-dierentuin in zijn Neverland Ranch in Californië. Voor zover bekend was er geen grote rattenkolonie ondergebracht, maar wel een batterij olifanten, leeuwen, orang oetans, slangen, giraffes en spinnen. Madonna de slang, Gypsy de olifant, Lola de lama en Large de hond behoorden tot de inner circle van Jackson, maar zo wereldberoemd als Bubbles, de chimpansee, werden ze niet. Bubbles was in de slaapkamer van The King of Pop terug te vinden en mocht ook zijn eigen dansmoves promoten.

Omdat Jackson en Bubbles onafscheidelijk leken en de zanger sowieso meer excentrieke trekken begon te vertonen na zijn ongeëvenaarde successen, kreeg hij de bijnaam ‘Wacko Jacko’. Ook Bubbles had overigens rare kuren: hij was zo jaloers op de aandacht die Jackson aan kinderen gaf, dat hij werd overgeplaatst.

Michael Jackson met zijn chimpansee Bubbles in een hotel in Osaka in 1987. Beeld Sankei via Getty Images

Over de omstandigheden waarin de beesten van Jackson verkeerden, ontstond in 2006 ophef. Dierenrechtenorganisatie Peta meende dat de dieren op de Neverland Ranch onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Een onderzoek van de Amerikaanse overheid wees uit dat het wel los liep.

Jackson zelf had inmiddels zijn onderkomen gevonden in de golfstaat Bahrein. Niet alleen de verhalen over de mishandelingen van zijn dieren hadden hier mee te maken. Sinds 1993 doken er beschuldigingen op van seksueel misbruik van kinderen. Rechtszaken volgden.

Tien jaar na zijn dood, in 2019, was het demasqué van de superster totaal. Het was het gevolg van een vier uur durende documentaire van Dan Reed, Leaving Neverland.

Hierin vertellen minderjarige jongens hoe ze de glamourvolle wereld van Jackson werden binnengetrokken, en hij zich ontwikkelde tot een pedofiele veelvraat. Hun kompaan, die aardige zanger met de zachte stem, was getransformeerd in een roofdier. Like Ben, like Ben.

John & Paul