Mich maakt de donkere sound van new wave en postpunk frivool en kneedt er liedjes van ★★★★☆

Een verwijzing naar The Cure ontbreekt in geen enkele Mich-recensie, maar wat moet je ook? Ook op hun derde album Nuts hebben ze je na twee à drie seconden alweer zo ver dat je er met geen mogelijkheid omheen kunt: die gitaarlijn van Piet Parra, het is onmiskenbaar.

Het is wel een verrukkelijke indiehit trouwens, dat openingsnummer A Hassle, verleidelijk gezongen door Sofie Winterson.

Mich, uit Amsterdam, leent krassende gitaartjes, dansende bassen, gevriesdroogde drums, synthesizers en galm uit de arsenalen van new wave en postpunk, maar doet er iets betrekkelijk zeldzaams mee: de band maakt die doorgaans donkere sound frivool en springerig, kneedt er liedjes van waarvan er op Nuts maar één de grens van drie minuten overschrijdt (The Shelf, drie minuten en één seconde).

De songs worden per album beter en gaan ook steeds mooier (want ruimtelijker) klinken, als gestileerde sculptuurtjes van muziek. Back to Bed, Relapsed, de titelsong; ze zijn in bijna alle gevallen onweerstaanbaar in hun beweeglijke nervositeit.

Mich doet relatief weinig optredens (in een andere bezetting dan in de studio), maar eind december en in januari zijn ze enkele keren live te zien.

Mich Nuts Pop ★★★★☆ Excelsior/V2