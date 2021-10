Mia van Gorki blijft altijd bestaan, net als Luc De Vos

De cover van Gorki's album 'Soms vraagt een mens zich af'.

Mia heeft nooit afgezien

Ze vraagt, kun jij nog dromen?

Mia, Gorky (1992)

De ‘bastaardzoon van God’ is pas 52 jaar als op 29 november 2014 in de werkkamer van zijn appartement in Gent een einde komt aan zijn leven. ‘Acuut falen van de vitale organen’, stelt het parket vast. Niet genoemd wordt het jarenlange bovenmatige alcoholgebruik van Luc De Vos, maar dat hoeft ook niet, dat weet iedereen wel.

Het nieuws over zijn dood is amper bekend of daar is ze, de mysterieuze en troostende (fictieve) vrouw die vraagt of je nog kunt dromen, en zegt dat sterren komen en gaan en alleen Elvis blijft bestaan: Mia. Overal in Vlaanderen en uit alle radio’s is Mia te horen, als eerbetoon aan die wonderlijke, gulzige kerel met het grote charisma en de getroebleerde ziel.

Albumcover van 'Mia' van Gorky.

Mia (anno 1992) van De Vos en zijn band was al een klassieker en wordt het na de dood van de man uit Wippelgem nog meer. Het nummer keert meteen terug op de eerste plaats van de Tijdloze 100 van Studio Brussel, de gezaghebbende lijst van de honderd beste liedjes aller tijden, en schalt van bouwsteigers en de tribunes van AA Gent.

En dat terwijl het een toevalstreffer was. In Vos, de biografie van Luc De Vos uit 2017, doet Leon Verdonschot de curieuze ontstaansgeschiedenis uit de doeken. Mia was oorspronkelijk een snel rocknummer. Bij de opnamen voor het naamloze debuutalbum van Gorky (vanaf 1993: Gorki) dreigde het buiten de boot te vallen. Toen De Vos het tempo verlaagde ging producent Wouter van Belle overstag. ‘Perfect ging het toch niet worden, en Van Belle concludeerde dat precies dat eigenlijk de kracht van dit nummer was’.

Omslag van 'Vos – Het leven van Luc De Vos' van Leon Verdonschot.

Het nummer kwam ook op de B-kant van een (geflopte) single terecht, Soms vraagt een mens zich af. Gestaag begon Mia aan een opmars en veroverde Vlaanderen, net zoals twee andere nummers van de eerste plaat, Lieve Kleine Piranha en Anja.

In 2000 zette De Vos een kroon op zijn eigen werk. Hij mocht het podium op van festival Rock Werchter. Hij stond op de top van wereld, schrijft Verdonschot in de biografie. ‘De bastaardzoon van God; Jesus Christ Superstar uit Wippelgem en zijn bende: Gorki!’, was de aankondiging van De Vos en zijn band. ‘Iedereen was euforisch na het optreden. Sandra stond in de tent en barstte in huilen uit toen ze haar man zo intens blij op dat podium zag staan’.

Luc de Vos tijdens de viering van 'De Gulden ontsporing' in Brussel. Beeld Belga

Twaalf albums maakte Gorki. De Vos schreef daarnaast acht boeken en ontelbare columns. Nauwelijks bekend in Nederland, een volksheld in Vlaanderen: het kan. ‘Een soort kind in een snoepwinkel’, noemde zijn weduwe hem.

De Vlaamse muziekprijzen, de Mia’s, zijn naar Gorki's grootste hit vernoemd. Tijdens de begrafenisplechtigheid voor De Vos in de Sint-Pieterskerk in Gent werd Mia in een langzame Latijnse versie ten gehore gebracht. De naam van een Zomergasten-achtig programma op Canvas, Alleen Elvis blijft bestaan, is ontleend aan een regel uit Mia. Daarmee zat De Vos er overigens naast: ook hij blijft bestaan.

