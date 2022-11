Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland naar Eurovisie Songfestival

Mia Nicolai & Dion Cooper. Beeld Jasper Suyk

Mia Nicolai (26) en Dion Cooper (28) zijn nog geen gearriveerde artiesten. De afgelopen jaren werkten ze los van elkaar aan een solocarrière. Ze werden twee jaar geleden door oud-winnaar Duncan Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield aan elkaar gekoppeld. Met z’n vieren maakten ze een liedje voor het songfestival, dat indruk maakte op de selectiecommissie.

‘Deze twee zijn individueel steengoede artiesten, maar toen ik die stemmen bij elkaar hoorde, ontstond hetzelfde gevoel als bij Arcade’, aldus Duncan Laurence, verwijzend naar het nummer waarmee hij in 2019 het Songfestival won. ‘Ik dacht: hier gebeurt iets magisch, we moeten hier meer mee.’

Volgens AvroTros werden ze unaniem aangewezen als de Nederlandse inzending. De Nederlandse selectiecommissie kreeg dit jaar een groot aantal inzendingen, vooral ook van jong talent, aldus Eric van Stade, directeur van de omroep. Hij noemt Mia Nicolai en Dion Cooper ‘twee eigenzinnige jonge talenten die zelf ook songs schrijven en een verhaal te vertellen hebben. De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen.’

Het nummer is nog niet te beluisteren, maar is volgens Van Stade ‘een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song die in het Songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen.’ Het songfestival is tussen 9 en 13 mei 2023 in Liverpool. Oekraïne won dit jaar het songfestival, maar daar kan het door de oorlog niet worden georganiseerd. Het Verenigd Koninkrijk werd in 2022 tweede achter Oekraïne.

‘Het songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt’, zeggen Cooper en Nicolai in een verklaring. ‘Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. We zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen.’