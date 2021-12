Mexico huilt om Vicente Fernández (1940-2021), klassieke ranchera-zanger en echte macho

Vincente Fernandez op een archiefbeeld in 2002. Beeld Getty Images

Ik weet heel goed dat ik op straat sta. Maar op de dag dat ik sterf, weet ik dat je zal huilen. Elke Mexicaan kent deze woorden uit de smartlap El Rey, ‘De Koning’. En elke Mexicaan heeft ze horen vibreren, ontsnappend uit de borstkas van Vicente Fernández. Een van Mexico’s meest geliefde ranchera-zangers stierf zondag op 81-jarige leeftijd. En het land huilde.

Hoe groot is Vicente Fernández? President Andrés Manuel López Obrador toonde maandagochtend tijdens zijn persconferentie op groot scherm Fernández’ uitvoering van Volver, volver (‘Terugkeren’). Zijn Amerikaanse ambgenoot Joe Biden twitterde dat de wereld een ‘icoon’ heeft verloren. ‘Vicente zal nog generaties lang worden herinnerd.’ Zo groot.

De zanger uit Guadalajara, hoofdstad van deelstaat Jalisco, gaf zijn laatste concert in 2016, na een carrière van ruim zestig jaar. Zondagavond vulde zijn eigen stadion, onderdeel van zijn landgoed De drie veulens (naar zijn drie zoons), zich met tienduizenden rouwende Mexicanen. Een laatste keer was ‘Chente’, zoals hij liefkozend werd genoemd, omringd door muzikanten en vooral door zijn publiek, waar hij tijdens zijn leven geen genoeg van kon krijgen. Fernández stond bekend om zijn urenlange optredens: zolang hij applaus kreeg, zong hij door. Op de lijkkist lag een van zijn kenmerkende sombrero’s.

De artiest veroverde miljoenen harten met een door en door klassiek repertoire. Ranchera, ‘van de boerderij’, is de Mexicaanse variant op country, liederen gevuld met (overwegend) mannen met gebroken harten, zwelgend in liefdesverdriet. Tragische helden die klappen kregen van het leven: de koning uit El Rey is een onbegrepen ziel zonder troon noch koningin. Pas na zijn dood zullen ze om hem wenen. Melancholie in een behapbare tweekwartsmaat om schouder aan schouder mee te brullen. Denk André Hazes, maar dan vergezeld door blazers, strijkers, gitaren, accordeons.

Fernández bleef zijn leven lang trouw aan de stereotypen van het genre. Zoals de rest van de wereld zich een Mexicaan voorstelt, zo zag Vicente Fernández eruit: grote snor, sierlijke sombrero van een meter doorsnee, zwart mariachitenue met glitterende stiksels. Hij was een product van zijn tijd, groeide op met mariachihelden als Pedro Infante, die tot in de jaren zestig het witte doek bevolkten.

De boerenzoon won op zijn 14de al een talentenjacht en trad als jongen op in restaurants en op bruiloften. Ook hij schopte het tot acteur en was de protagonist in films als ‘De macho’ en ‘Doden of sterven’. Hij toonde zich een werkelijke stoïcijnse macho toen in 1998 zijn zoon Vicente Junior werd ontvoerd. De kidnappers stuurden twee vingerkootjes als bewijs. Junior keerde terug in ruil voor losgeld. Zijn vader bezwoer ondanks de gevaren nimmer Mexico te verlaten.

Maar terwijl de artiest dezelfde bleef, veranderde zijn land in de nadagen van zijn leven. In 2012 zei hij in een interview dat hij een levertransplantatie had geweigerd. ‘Ik zou niet het bed willen delen met mijn vrouw terwijl ik een lever van een andere man heb die homoseksueel of drugsverslaafde zou kunnen zijn.’ Begin dit jaar kwam hij nog in opspraak toen hij tijdens het poseren voor een foto zijn hand op de borst van een fan legde. Het is machismo dat door steeds meer Mexicanen niet wordt getolereerd.

Sinds augustus verbleef Fernández met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. Zondagochtend ontsnapte de laatste lucht uit zijn borst. Hij gaat de boeken in als een van de laatste groten van de Mexicaanse ranchera.