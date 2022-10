Mevrouw Van de B. had op het laatst alleen nog maar contact met lotgenoten

Beeld Merel Corduwener

Een volgende eenzame uitvaart, medewerker Rosenberger van Team Uitvaarten van de gemeente Amsterdam vraagt of ik naar kantoor wil komen. ‘Het is een delicate kwestie,’ zegt Rosenberger aan de telefoon.

Twee andere medewerkers van Team Uitvaarten zijn in de woning geweest. Omdat de overledene relatief jong was en een broer en een zus nog in leven zijn, leek het aanvankelijk niet op een eenzame uitvaart te gaan uitdraaien. De huiszoeking heeft zonder mij plaatsgevonden.

Op een donderdag in september meld ik me aan het einde van de ochtend op het kantoor op het terrein van de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan waar Team Uitvaarten tegenwoordig is ondergebracht. Rosenberger zit aan zijn bureau, een modern kunstwerk achter hem aan de wand. De medewerkers die naar de woning zijn geweest – een nieuwe kracht en een invaller – schuiven aan.

Vlek in het plafond

De overledene, mevrouw Van den B., zou onlangs 58 zijn geworden. Het is onduidelijk of ze die leeftijd ook heeft bereikt want ze lag, of liever zat, zeer lange tijd in de woning, een appartement op een eerste verdieping aan de Des Présstraat in Amsterdam-Zuid. Onder de woning is een restaurant gevestigd, de uitbater belde de politie toen er een vlek in het plafond verscheen.

‘Het was een schone woning’, zegt de nieuwe kracht. Afgezien dan van de plek waar de stoel had gestaan. Ook na twee dagen poetsen door een gespecialiseerde reinigingsdienst bleef er een hardnekkige afdruk zichtbaar in het laminaat.

Het viel de invaller op dat de overledene veel kleding bezat, opgeborgen in verschillende garderobekasten, bungelend aan meerdere rekken. Zomerse bloezen, pikante rokken en vrolijke jurken in opvallend grote maten. Alles netjes gestreken of keurig opgevouwen.

In de lades een hoeveelheid prijzige panty’s en met kant bezet ondergoed, soms nog in de verpakking. Een dressoir met een ruim assortiment aan cosmetica en dure parfums. Hoge hakken, rijglaarzen, elegante sandalen De nieuwe kracht verbaasde zich over de maat van het vele schoeisel. ‘Ik zei nog: moet je kijken wat een enorme voeten ze had.’

In transitie

Van de politie had Rosenberger vernomen dat het contact met de broer en de zus stroef was verlopen. De overledene was in transitie en de broer en de zus hadden daar zeer veel bezwaren tegen. Ze was als man geboren maar had op zeker moment besloten als vrouw door het leven te willen gaan. In 2010 zou het proces van transitie via diverse operaties in gang zijn gezet.

‘Onze broer heeft jaren geleden al afstand van ons genomen’, zei de zus aan de telefoon tegen Rosenberger. ‘Dus doe jij maar wat je denkt dat je moet doen.’ De broer die Rosenberger vervolgens sprak bleef mevrouw Van den B. consequent met ‘hij’, ‘hem’ en ‘mijn broer’ aanduiden. Net als zijn zus wenste hij niet bij de uitvaart betrokken te zijn.

De recherche, die de overledene vanwege de verregaande staat van ontbinding met hulp van bij de broer en de zus afgenomen dna-materiaal identificeerde (beide ouders leven niet meer), had vastgesteld dat van een misdrijf geen sprake was geweest. Naar de doodsoorzaak had in opdracht van de nabestaanden eventueel nog onderzoek kunnen worden gedaan, maar dat kost geld dus kon of hoefde het niet.

Kostbare operaties

Mevrouw Van den B., geboren en getogen Amsterdammer, leefde van een uitkering, maar dat was niet altijd zo geweest. Ze kon uitstekend leren, haalde vroeger op school de hoogste cijfers van de klas. In de exacte vakken blonk ze uit, in 1989 behaalde ze haar doctoraal in de wiskunde.

Vervolgens was ze, officieel nog als man, jarenlang als data-analist werkzaam bij verschillende verzekeraars. Dat werk betaalde goed, ze bezat een woning en reed in een dure auto.

In de tijd dat ze de eerste operaties liet uitvoeren beëindigde ze haar carrière. Om de transitie te bekostigen verkocht ze het huis en de auto. Tijdens een gesprek met een uitkeringsinstantie gaf ze aan voortaan alleen nog maar maatschappelijk betrokken werk te willen verrichten.

Zo’n nieuwe baan is er nooit gekomen. De genderbevestigende operaties namen het leven van mevrouw Van den B. volledig in beslag. Om het gewenste uiterlijk te bereiken bleef ze in verschillende particuliere klinieken in binnen- en buitenland kostbare ingrepen laten doen. Op al haar officiële documenten, van schooldiploma tot rijbewijs, liet ze het geslacht aanpassen.

De kosten liepen zodanig op dat mevrouw Van den B. in financiële moeilijkheden kwam te verkeren. Aanmaningen en dwangbevelen hoopten zich op in de brievenbus, die op zeker moment niet meer werd geleegd.

Conflict

Na mijn bezoek aan Team Uitvaarten fiets ik langs de woning. De uitbater van het restaurant onder de woning van mevrouw Van den B. is bezig in de keuken. Hij vertelt dat hij na terugkomst van vakantie een zoete rottingslucht rook in zijn zaak. ‘Vervolgens keek ik omhoog en zag ik die vlek en heel veel vliegen.’

De vlek is overgeverfd maar de stank, die hij met luchtverfrissers zegt te bestrijden, is volgens de uitbater nog niet verdwenen. ‘Ze moeten de vloer openbreken en schoonmaken in de spouwruimte, maar dat gebeurt niet.’

In 2009 had de restauranteigenaar een conflict met mevrouw Van den B., die toen juist het huurappartement aan de Des Présstraat had betrokken. Het conflict had te maken met de afzuiginstallatie. ‘Ze klaagde over herrie.’ De eigenaar paste de installatie aan, sloot hem vervolgens helemaal af. ‘En toch bleef ze geluiden horen!’

Hoewel de genderbevestigende operaties nog moesten worden uitgevoerd hulde mevrouw Van den B. zich in die tijd reeds in dameskleding. De eigenaar vond haar een merkwaardige verschijning. ‘Omdat ze zo lang was en ook best gespierd.’

Nagestaard

De bovenbuurvrouw van mevrouw Van den B. is thuis, ik mag binnenkomen. ‘Sorry voor de rommel’, zegt ze, ‘ik ben aan het verhuizen.’ De verhuizing stond al gepland, de dood van mevrouw Van den B. maakt het vertrek nog wat urgenter. ‘Ik ben er ziek van, dat mag u gerust weten.’

De bovenbuurvrouw komt uit Suriname. Ze legt uit dat wat de benedenbuurvrouw is overkomen, lange tijd onopgemerkt dood in huis liggen, in haar cultuur beschouwd wordt als een vloek. ‘De geest vindt geen rust en blijft rondspoken.’ Ze snapt nu waarom ze de afgelopen maanden slecht sliep en last had van nachtmerries.

Zij woonde er al toen mevrouw Van den B. onder haar kwam wonen. De eerste jaren gingen de twee buren goed met elkaar om. ‘Ik kon wel zien dat ze eigenlijk een man was maar dat maakte mij niet uit, ik laat iedereen in zijn of haar waarde.’

Ze vertelt dat mevrouw Van den B. regelmatig naar Thailand ging, waar een deel van de operaties zou zijn uitgevoerd. ‘Als ze wegging, gaf ze mij de sleutels.’ Ze haalde haar post uit de brievenbus en gaf de planten water.

Opmerkelijk openhartig hield mevrouw Van den B. de bovenbuurvrouw op de hoogte van de operaties. ‘Vandaag is een heugelijke dag, want mijn geval gaat er af’, zei ze op een keer. ‘We moesten er alle twee ontzettend om lachen.’ Vergelijkbare humor was er toen mevrouw Van den B. de gewenste omvang van haar toekomstige borsten moest bepalen.

Soms deden ze samen boodschappen. Het viel de bovenbuurvrouw op dat mensen mevrouw Van den B. nastaarden op straat. Dat werd wel minder naarmate de operaties vorderden. ‘Ze heeft er enorm veel aan laten doen, vooral in België, om de mannelijke trekken in haar gelaat te corrigeren.’

Meerdere keren per week bezocht ze schoonheidsspecialisten in Amsterdam-Zuid waar ze onder meer laserbehandelingen onderging. Cosmetisch chirurgen injecteerden botox en fillers, bij een logopedist werkte ze aan haar stem.

Na elke ingreep vroeg ze de bovenbuurvrouw wat ze vond van het resultaat. ‘Ik zei: je bent intussen veel meer vrouw dan ik.’ Blij met de steun en aanspraak deed mevrouw Van den B. haar tegoedbonnen cadeau van gerenommeerde Amsterdamse beautysalons. ‘Terwijl ik helemaal niet zo houd van dat gefrunnik aan mijn lijf.’

Verstoten

Mevrouw Van den B. was ontzettend eenzaam, dat merkte de bovenbuurvrouw wel. ‘Er kwam nooit iemand bij haar langs.’ Er was sprake geweest van één goede vriend, iemand met wie ze wiskunde had gestuurd. ‘Maar hij was op een gegeven moment getrouwd waardoor het contact verwaterde.’

Regelmatig klopte mevrouw Van den B. bij haar aan. ‘Dan maakten we een praatje en dan ging ze weer naar beneden.’ Ze sprak niet graag over haar familie. ‘Ze voelde zich verstoten, het was een pijnlijk onderwerp dus daar begon ik niet meer over.’

Als er bezoek kwam voor de bovenbuurvrouw – kennissen of een van haar kinderen – werd mevrouw Van den B. onrustig. Het duurde nooit lang voor ze de trap opkwam en op de deur begon te bonzen.

Dan vroeg ze of het stil kon zijn, ze had enorm last van de herrie. ‘Terwijl ik amper geluid maakte.’ De bovenbuurvrouw nodigde haar dan uit om ook even binnen te komen en kennis te maken met het bezoek. Nee, dat hoefde nu ook weer niet. Ze kreeg de indruk dat mevrouw Van den B. jaloers was aangelegd. ‘Ze claimde me, daar kwam het op neer.’ Als ze aandacht aan een ander schonk, voelde mevrouw Van den B. zich in het nauw gedreven.

Spanningen ontstonden toen er nieuwe buren kwamen op de bovenste verdieping. ‘Een heel aardige mevrouw met wie ik het goed kon vinden.’ Mevrouw Van den B. was razend toen ze ontdekte dat de twee soms bij elkaar op bezoek gingen. ‘Vanaf dat moment was ik de vijand, ze wilde niet meer met me praten.’

Toen mevrouw Van den B. haar op een keer tegenkwam in het trappenhuis zei ze dat ze dondersgoed wist wat er gaande was. ‘Ze dacht dat we samenspanden tegen haar, ik kreeg het haar niet uit het hoofd gepraat.’

De bovenbuurvrouw bleef haar best doen, soms slaagde ze erin een oppervlakkig praatje aan te knopen. ‘Maar het werd nooit meer zoals het was.’ Op valse toon liet mevrouw Van den B. op een keer doorschemeren dat ze nieuwe vrienden had gevonden. ‘Ze had het over lotgenoten.’ Het bleek te gaan om een gemeenschap van Amerikaanse transgenders met wie ze ’s nachts online communiceerde.

Een maand of drie geleden zag ze mevrouw Van den B. voor het laatst. Bij de Jumbo, waar ze een diepvriesmaaltijd kocht. Ze denkt dat ze haar ’s avonds ook nog een keer met een vuilniszak naar de ondergrondse container heeft zien lopen, maar dat weet ze eigenlijk niet zeker.

Van stank zegt de bovenbuurvrouw geen last te hebben gehad. Er waren wel vliegen maar die verjoeg ze met een speciale vloeistof. Ze bidt nog dagelijks voor haar. ‘Het was een lief iemand, maar je moest erg veel moeite doen en over veel doorzettingsvermogen beschikken om haar te kunnen waarderen.’

Bovenburen

Begraafplaats Sint Barbara, enkele dagen later. In de kapel laat ik The Humming Chorus uit Puccini’s opera Madame Butterfly voor mevrouw Van den B. spelen. Gevolgd door Sicilienne van Maria Theresia von Paradis en de eerste Metamorphosis van Philip Glass, om het proces van transformatie nog maar eens te benadrukken.

Ingmar Heytze heeft zijn gedicht voorgelezen, de dragers komen naar voren. Op vier schouders schommelt de kist met mevrouw Van den B. naar buiten, het zonlicht in. Begraafplaatsmedewerker Degenkamp laat de kapelklok luiden, over het grind schuifelen we in bescheiden processie naar het veld met de algemene graven.

Met de minigraafmachine is een keurig gat gegraven. Mevrouw Van den B. verdwijnt in de diepte. De stalen graflift, gecamoufleerd met dennentakken, piept en knarst. Ze komt helemaal onderin te liggen, op de begane grond. Twee toekomstige doden zullen haar bovenburen worden. ‘Dan hep ze nog een beetje aanspraak,’ merkt een van de dragers op.