Metropolitan Museum of Art verkoopt deel eigen collectie om personeel te kunnen uitbetalen

Het Metropolitan Museum of Art in New York. Beeld Liao Pan/China News Service via Getty Images

Het Metropolitan Museum of Art (Met), met zeven miljoen bezoekers in 2019 een van de grootste musea ter wereld, gaat vanaf vrijdag 24 september meer dan tweehonderd prints en foto’s verkopen. Opbrengst van de veiling bij Christie’s wordt in de buurt van 1 miljoen euro geschat. Het geld zal gebruikt worden om personeelskosten te kunnen blijven betalen op de afdeling die zich bezighoudt met het onderhoud van de enorme collectie.

Het standaardbeleid bij Amerikaanse musea is dat opbrengsten van verkoop uit eigen collectie alleen mogen worden gebruikt voor toekomstige aquisities. Maar het Met, het vlaggeschip van de New Yorkse musea, is net als veel andere musea in zwaar weer gekomen. Vorig jaar werd 20 procent van het personeel ontslagen. Het museum schat dat het tijdens de sluiting in de covidcrisis rond de 130 miljoen euro verloren heeft. De Amerikaanse Association of Art Museum Directors bepaalde dat de regels over de verkoop van stukken uit eigen collecties zouden worden versoepeld (tot april 2022) en de opbrengsten niet meer alleen voor toekomstige aankopen aangewend hoefden te worden.

Het Met benadrukt dat alleen werken in de verkoop gaan waarvan meerdere exemplaren in huis zijn. Het betreft onder meer historische foto’s uit de Amerikaanse Burgeroorlog en werk van Robert Frank, Roy Lichtenstein en Frank Stella. In een gemiddeld jaar verkoopt het New Yorkse museum, dat ongeveer 3 miljard euro in een fonds heeft zitten, voor een kleine 10 miljoen euro aan stukken uit eigen collectie.

Het museum, dat voor 30 procent van zijn bezoekersaantallen van toerisme afhankelijk is, waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat de omzet op het oude peil terug is.