‘Metronom’ koppelt het leven onder Ceausescu op vreselijk knappe wijze aan het tijdloos menselijke ★★★★☆

Metronom

Platen draaien en kletsen, dat is alles wat ze op het huisfeestje van vriendin Roxana van plan zijn, zegt de 17-jarige Ana in het pijnlijk mooie Roemeense drama Metronom tegen haar vader. Dus waar slaat het op dat ze er niet heen mag? Ana, een magistrale, niet van weg te kijken rol van debutant Mara Bugarin, trekt zich uiteindelijk nergens wat van aan. Ze pakt haar jas, bietst een pakje sigaretten en glipt ertussenuit.

Zo gaan die dingen, ook in dictatoriaal Roemenië anno 1972. Vreselijk knap is het, hoe cineast Alexandru Belc die periode in Metronom koppelt aan het tijdloos menselijke. In de verstilde beginscène maakt Ana’s vriend Sorin (Serban Lazarovici) het min of meer uit omdat hij in Duitsland gaat studeren. Ze treffen elkaar op een verregend plein in de binnenstad van Boekarest, waarbij de camera eerst langs een muur vol in steen gehouwen veldslagen glijdt, om de Roemeense geschiedenis aan de kant te schuiven zodra Sorin het plein op loopt. Doordat de camera tegen de zon in filmt en het een beetje miezert, ontstaat er vlak boven Sorin een lensschittering met regenboograndjes, die alleen maar groter wordt wanneer hij Ana ontmoet: een zachtgrijs mistwolkje dat als een afdakje met de geliefden meebeweegt, en wonderbaarlijk fraai visualiseert hoeveel Belc om zijn personages geeft.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Ook Sorin zal op het feestje aanwezig zijn, weet Ana. Misschien kan ze zich op het allerlaatste moment nog van zijn toewijding verzekeren. Maar ze wil ook gewoon lol maken. Terwijl iedereen uit zijn dak gaat op The Doors en de psychedelische folkrock van landgenoot Mircea Florian, danst Ana flirterig met een van de aanwezige jongens. Totdat Sorin eindelijk arriveert. Mooi hoe Belc en cameraman Tudor Vladimir Panduru (R.M.N.) ook die ene aan de kant gezette jongen op de achtergrond in beeld houden, wanneer Ana met Sorin in de slaapkamer verdwijnt. Inderdaad, zo gaan die dingen, altijd en overal. Een besef dat des te sterker overkomt doordat Belc terloops een ontzettend authentieke jarenzeventigsfeer verleent aan zijn warm gekleurde, in vierkant formaat geschoten speelfilmdebuut, waarmee hij op het filmfestival van Cannes de regieprijs won in de Un Certain Regard-sectie.

En toch is dit geen feestje dat zomaar elders zou kunnen plaatsvinden. De scholieren luisteren naar het verboden radiostation Radio Free Europe en schrijven een bedankbrief aan de naar Duitsland uitgeweken presentator Cornel Chiriac. Die brief zal Sorin het land uitsmokkelen. Metronom, zo heette het cultprogramma waarmee Chiriac de hartslag van de jonge Roemenen trof. Diezelfde jongeren worden stap voor stap geknakt door Ceaușescu’s angstregime, tot ze als slaafse verraders meelopen in de maat van de staat.

Dat dit Ana en Sorin bespaard mag blijven, hoop je steeds sterker. Maar wat maakt hen anders dan de anderen?