‘Metgezwel’ is een voorstelling over ziekte en troost, die alleen maar bewondering oproept ★★★★☆

Sander Plukaard en Reinier van Harten (Reindier) in ‘Metgezwel’. Beeld Caroline de Winter

‘Koop een kaartje mensen, voor dit waargebeurde én opbeurende verhaal!’ Acteur Sander Plukaard lukt het aardig om op een regenachtige Parade-avond in Utrecht de tent vol te krijgen. Daar speelt hij samen met zijn vriend en muzikant Reinier van Harten (artiestenaam Reindier) de voorstelling Metgezwel. Het is een duidelijke woordspeling: hun verhaal gaat over een gezwel dat zich ineens openbaarde in het hoofd van Van Harten.

Niet echt een vrolijk onderwerp voor de zomerse Parade, denk je eerst. Aan de andere kant: de programmering daar is al lang niet meer van hupsakee holadijee. Daarbij komt dat Metgezwel alleen maar bewondering oproept voor de wijze waarop deze twee mannen dit persoonlijke verhaal onderwerp van een voorstelling wisten te maken. Met mooie liedjes, verrassende teksten en vooral vanwege de snelheid waarmee dit alles in een half uur tijd de revue passeert.

Over de auteur

Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.

Het begint allemaal met de vrolijke opwinding rond hun eerste kennismaking, uptempo samengevat in het openingsnummer Hey, You Lucky Boy. Al vrij snel daarna openbaart zich bij Reindier iets ondefinieerbaars in zijn hoofd, gevolgd door allerlei medische onderzoeken.

Nergens worden die scènes larmoyant, omdat ze nogal confronterend zijn voor de manier waarop medici met dit soort slecht nieuws omgaan. Maar ook omdat ze worden versneden met fantasieën over optredens voor een zaal van achtduizend man. De artiest wordt patiënt, en houdt zich overeind door te dromen, zijn vriend verzorgt hem. Samen zoeken ze de troost van liedjes.

De rol van Plukaard is die van verteller en hij speelt net zo makkelijk saxofoon; Reindier is de artiest en patiënt. Met energie, inhoud en souplesse maken ze van Metgezwel een intieme, muzikale vertelling die maar één minpunt heeft: zij duurt te kort.

Voor aanvang kwamen vijf luidruchtige jongens met een tray bier de tent binnen. ‘Hé gast, vet shirtje heb je aan!’, riepen ze toen ze Reindier zagen in een doorzichtig glitter-T-shirt. Binnen een minuut waren ze stil. Dat effect heeft Metgezwel dus ook.