Metalheads hebben veel om trots op te zijn, laten twee nieuwe boeken zien ★★★★☆

Beeld Olivier Heiligers

Als onbuigzame liefhebbers klagen we er graag over, maar we zijn er heimelijk ook trots op. De onvermoeibaar voortwoekerende subcultuur van de heavy metal is de slechtst gedocumenteerde stroming in de populaire muziek. Wat gebeurde er veel, vanaf de opkomst van de pijngrensverleggende gitaarmuziek met bijpassende gilzang, ruim veertig jaar geleden. En wat bleef het stil op de radio, in de popbladen en de cultuurbijlagen. En op de festivals en de beter toegeruste poppodia, waar het avond aan avond vol stond met punk en daarna postpunk, new wave, synthpop en ska.

De aandacht voor het genre bleef summier, ondanks de onstuitbare mars door de muziekcultuur. Naslagwerken en compilaties zijn nog altijd schaars, al bracht muziekjournalist Robert Haagsma in 2014 de mooie verzameling Dutch Steel uit, met energiek werk uit de oorsprongsjaren. Maar ook de huidige heavy metal, inmiddels opgesplitst in duizend subgenres, heeft levenskracht. De geloofsgemeenschap, van heel jong tot stokoud, heeft zich verspreid over de wereld, van Indonesië tot Irak, Brazilië en Angola.

Een muur van dédain

De eerste metalheads die vanuit de kleinste dorpskernen voorzichtig oprukten naar de stedelijke gebieden, moesten door een muur van dédain breken. De burgermens moest uiteraard niets hebben van die mat in de nek, dat shirt met die duivelstekens erop en dat gekke strakke broekje. Maar ook de popkenner met de goede smaak en het neusje in de wind zag de hardrockjongens (het waren in de beginjaren vaak jongens) het liefst zo snel mogelijk weer vertrekken uit het poplandschap, vol gas op die Kreidler.

Waar kwam die afkeer vandaan, vragen twee mooie, vrijwel tegelijk verschenen boekwerken zich af. En waarom ontwikkelde de heavy metal zich toch tot de standvastigste kunststroming en lifestyle uit de muziekgeschiedenis? Was de afkeer van de goegemeente niet ook de motor achter het genre, en floreerde de muziek van de gecultiveerde zwartgalligheid juist dankzij de minachting?

De nieuwe tegencultuur leverde vanaf eind jaren zeventig in ieder geval baanbrekende muziek op, van Nederlandse en Belgische bands met strijdvaardige namen als Killer, Hammerhawk, Warhead en Danger. De schrijvers A.H.J. Dautzenberg en Vincent Loozen brengen deze bands, die het genre vanaf de grond moesten opbouwen, samen op een zalig dubbelabum. En in een begeleidend, rijk geïllustreerd boekwerk laten zij de belangrijkste spelers uit de oertijd aan het woord, van bandjes tot jongens (en gelukkig ook steeds meer meisjes) achter de schermen en bijvoorbeeld het tijdschrift Aardschok, dat in Nederland zou strijden voor de volwassenwording van het genre.

De Belgische band Killer in Londen, 1983. Beeld Rudy De Doncker

De hoofdredacteur van dat magazine, die zich al bijna een halve eeuw Metal Mike laat noemen, legt uit dat hij met zijn blad begon omdat er simpelweg niets anders voorhanden was. Terwijl de eerste Britse golf aan vernieuwende metal toch echt al aan de oversteek was begonnen. ‘De eerste oplage was vijfhonderd exemplaren, met de hand gestencild en geniet.’ Metal Mike bracht de blaadjes met de auto naar de platenzaken, van de Satisfaction in Heerlen tot De Put in Leeuwarden. Zijn blad groeide uit tot een muziekglossy met een oplage van 28 duizend exemplaren.

Hij besloot ook eens een concertje te organiseren, en ook dat ging in de eerste jaren haast achteloos en op de door punk voorgeschreven do-it-yourself-manier. Metal Mike belde de drummer van Metallica en vroeg of zijn band wilde komen spelen op de Aardschokdag, een festival ter ere van de harde muziek. ‘En dan kwam Metallica. Ik stuurde geld voor de vlucht en zij vlogen vervolgens naar Nederland.’ Hotelgedoe was niet nodig: Metallica bleef bij Metal Mike pitten.

Ruimte voor avontuur

Zo floreerde de metal in Nederland, bij huisvlijt en burgerinitiatieven. De muziek werd gecompliceerder: de metal wilde de agressie van de punk, maar dan met iets meer vernuft in het gitaarspel. De gitarist Arjen Lucassen verrichtte de eerste wonderen met zijn bands Bodine en Vengeance. Maar in de grote steden was nauwelijks een podium bereid hem te boeken. Lucassen en bandmaten zochten hun heil dus in de kleinere gemeenten. ‘Op het platteland was meer ruimte voor avontuur, het publiek was nog niet verwend en stond open voor nieuwe dingen.’ Laat de Randstad het in de oren knopen.

De fans moesten het monster veelal zelf doen ontwaken; de popmuzikale infrastructuur liet de metal lekker de metal, in de overtuiging dat de ellende wel over zou waaien. Prachtig is een verhaal over twee jongens uit het Vlaamse dorp Uikhoven die concertjes van Iron Maiden organiseerden tussen de droogkappen van een kapsalon genaamd Lady Fashion. De kapper veranderde in een soort bedevaartsoord voor liefhebbers: bij de kassa werden concertkaartjes en buttons verkocht. En natuurlijk de voor metalheads minstens zo noodzakelijke haarproducten.

Serieuze aandacht

Het boek Denim and Leather van de Britse muziekschrijver Michael Hann, over de opkomst van de New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), vertelt een haast identiek scheppingsverhaal. Hann laat clubeigenaren en bandleden aan het woord en toont aan dat de nog altijd veelgebruikte genrenaam NWOBHM kon ontstaan toen er eindelijk eens een echte popjournalist naar een concertavondje kwam.

In 1979 besloot de schrijver Geoff Barton van het pop- en rockblad Sounds zich te vervoegen in het Londense muziektheater Music Machine, waar de beginnende bands Iron Maiden, Angel Witch en Samson bij elkaar waren gebracht door een enthousiaste promotor. Barton deed wat hij zich had voorgenomen: de nieuwe metalbandjes zeer kritisch benaderen. Angel Witch speelde veel te snel, vond hij, en hij werd er ‘comateus’ van.

Maar hij liet zich ook betoveren, vooral door het rook-, licht-, confetti- en vuurwerkspektakel dat Samson van het podium liet spatten. ‘Je moet deze show zien om hem te geloven’, schreef Barton. Zijn magazine besloot uit te pakken met zijn reportage, en een eindredacteur zette er een ronkend intro boven: ‘If you want blood (and flashbombs and dry ice and confetti) you’ve got it: the New Wave of British Heavy Metal.’

De metalheads, dolblij met eindelijk wat serieuze aandacht, gingen dankbaar met de term aan de haal, en het genre kon de wereld over. Geoff Barton bleek later ook definitief voor de bijl te zijn gegaan: in 1981 richtte hij het metalblad Kerrang op, dat nog altijd bestaat en in de jaren nul zelfs het bestverkochte Britse muziekweekblad was. En ook daar zijn we trots op.

A.H.J. Dautzenberg en Vincent Loozen: Crash! Bang! Wallop! – New Wave of Low Lands Heavy Metal (boek en dubbelalbum). Re/Excelsior; 72 pagina’s; € 39,99 (met elpee). ★★★★☆ Michael Hann: Denim and Leather – The Rise and Fall of the New Wave of British Heavy Metal. Constable; 462 pagina’s; ca. € 23,40. ★★★★☆

Beeld Re/Excelsior