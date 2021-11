Met zorgvuldig uitgewerkte composities levert Curtis Harding weer een fraai, meeslepend soulalbum ★★★★☆

Beeld RV

De Amerikaanse soulzanger Curtis Harding zou je gemakkelijk een retrostempel kunnen geven. Hij is goed in smachtende ballads uit de Marvin Gaye-school en houdt van een lekkere Motown beat op zijn tijd. Ook op zijn derde album If Words Were Flowers is het klassieke soul die de boventoon voert. Maar zijn teksten zijn stevig in het heden geankerd. Black Lives Matter en de pandemie komen voorbij, in zijn videoclip voor Hopeful zijn er ook mondkapjes. Het lijkt alsof Harding meer zorg heeft besteed aan zijn composities, die klinken beter uitgewerkt dan die op zijn eerdere albums.

Ook de arrangementen zijn grootser en lijken beter op zijn soms diep raspende stem afgestemd. If Words Were Flowers is kortom een fraai, meeslepend soulalbum.

Curtis Harding If Words Were Flowers Pop ★★★★☆ Anti-/Epitaph