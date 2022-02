Met zijn veelkleurige armen wriemelt de brokkelster op de bodem van de Oosterschelde

Beestje van de week - Brokkelster Beeld Margot Holtman

We zijn nog niet klaar met het stenen keren en het struinen door de oesterriffen in de Oosterschelde (zie de aflevering over het harig porseleinkrabbetje). Het te belopen terrein is tamelijk eindeloos zolang het eb is, en het tij is vanochtend bijzonder laag, ideaal dus eigenlijk. Tientallen soorten heeft Mick Otten, actief bij de Stichting Anemoon en de Strandwerkgemeenschap, me inmiddels laten zien: wormpjes, slakken, krabbetjes, sponzen, wieren, zeepokken, zee-appels, op sommige stenen treffen we wel dertig verschillende diersoorten aan. Een best onbekende wereld, die over een paar uur weer helemaal onder water is verdwenen.

Net op het moment dat de voeten flink koud worden en mijn dochter, die mee is, vraagt of ze alvast terug naar de auto mag, stuiten we op een wel heel mooi zeedier: de brokkelster. Vijf gele armen rond een vijfhoekige centrale plaat. Een zeester, denk ik, maar de brokkelster behoort, om precies te zijn, tot de familie van de slangsterren. Even later zien we er nog een, nu met blauwe armen. Dit voldoet in ieder geval aan de tropische voorstelling van het onderwaterleven: veel kleuren en bijzondere vormen.

Maar de brokkelster mag dan mooi en bijzonder zijn, zeldzaam is het dier niet. Het komt voor aan de Atlantische kusten, van Noorwegen tot Zuid-Afrika. En de bodem van de Oosterschelde ligt ermee bezaaid. In sommige jaren, na zachte winters, vormen de brokkelsterren dikke tapijten, miljoenen wriemelende armen. Dan wordt er zelfs gesproken van een plaag: andere dieren krijgen geen voedsel meer of worden verstikt.

Ook duikers, liefhebbers van onderwaterleven, zijn niet blij met die tapijten, zegt Mick Otten. ‘Ze ontnemen hun het zicht op allerlei andere, zeldzamer dieren.’ Voor mosselkwekers zijn die plakkaten met brokkelsterren ook geen pretje. Zo bezien belooft deze winter weinig goeds.

Beestje van de week - Brokkelster Beeld Margot Holtman

Intussen heeft Otten een brokkelster in een bakje met water gelegd en kunnen we het dier wat beter bestuderen. Een arm is afgebroken geweest, valt te zien aan de kleurverschillen. De naam brokkelster is er niet voor niets; soms offert de brokkelster een arm op bij predatie door bijvoorbeeld krabben en vissen, om aan zijn belager te ontkomen. De arm groeit weer aan.

Het zijn behendige dieren, ze verplaatsen zich door zich met hun armen af te zetten van stenen of andere harde structuren, zoals mosselen, maar ook soortgenoten. Hun armen zijn beweeglijk, over zandbodems kunnen ze zich kronkelend verplaatsen. Voedsel, zoals plankton, filteren ze uit het water door een paar armen omhoog te steken in de stroming; met de andere armen houden ze zich aan de ondergrond vast om niet weggespoeld te worden.

In deze houding komen ze met miljoenen voor in de Oosterschelde. Hun armen zijn kleverig, voedseldeeltjes blijven erop plakken, en die worden door de vele trilharen naar de mond geleid. ‘Ze weten ook best raad met wat groter organisch materiaal’, zegt Mick Otten, die de dieren ook observeert in zijn aquarium thuis. ‘Zo nu en dan geef ik wat aasgarnalen, dan zie je die poten helemaal zenuwachtig om die prooi kronkelen.’

Nog even de kleuren bewonderen. ‘Geen brokkelster ziet er hetzelfde uit’, zegt Otten. Ze zijn er in geel, blauw, paars, rood, bruin en ook de kleuren van het middenlijf zijn variabel. De wondere onderwaterwereld. We hebben er slechts een glimp van opgevangen, het was een schuchter ontdekkingstochtje, met droge voeten, maar rijker dan gedacht. Met enige tegenzin klim ik uiteindelijk de dijk weer op.