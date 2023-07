Met zijn regiedebuut ‘A Hundred Flowers’ levert Genki Kawamura een intiem alzheimer-drama ★★★☆☆

A Hundred Flowers.

Het haperende geheugen: het is iets waarmee de cinema goed uit de voeten kan. Dat laat zich duidelijk aflezen aan de vele films die inmiddels over dementie zijn gemaakt. Films als Still Alice, The Father en Vortex, die je als toeschouwer haast fysiek laten delen in de desoriëntatie die het dementerende personage ondergaat.

Ook in het rap vergrijzende Japan is een zekere traditie van dementiefilms ontstaan. In tegenstelling tot A Long Goodbye (2019) en Somebody’s Flowers (2021) bereikt Genki Kawamura’s A Hundred Flowers nu wél de Nederlandse bioscopen. Kawamura produceerde vele gelauwerde anime-producties (waaronder Mirai en Your Name) en schreef boeken die ook in het Nederlands werden vertaald (Als katten van de wereld verdwijnen). Met het intieme alzheimer-drama A Hundred Flowers verfilmde hij zijn eigen roman en debuteert hij als regisseur.

Twee perspectieven kiest Kawamura: dat van de bejaarde pianodocent Yuriko (Mieko Harada) en dat van haar volwassen zoon Izumi (Masaki Suda), die zich opnieuw tot zijn moeder moet leren verhouden als duidelijk wordt dat zij aan alzheimer lijdt. Wanneer hij haar op Oudjaarsavond bezoekt en tot zijn schrik een leeg, verwaarloosd appartement aantreft, herinnert hem dat aan een bijzonder pijnlijke episode uit zijn jeugd. Hij vindt Yuriko uiteindelijk terug in haar wijk, brengt haar naar huis en laat haar vlak na twaalven achter. Gaandeweg ontrafelen Kawamura en coscenarist Hirase Kentaro waarom Izumi zich zo kil gedraagt, gebukt onder een traumatisch verleden dat voor Yuriko steeds onbereikbaarder wordt.

Op de sterkste momenten valt A Hundred Flowers (oorspronkelijke titel: Hyakka) volledig samen met de chaos in Yuriko’s hoofd. Hoe ze in de supermarkt alsmaar bij hetzelfde, tussen vroeger en nu spokende punt uitkomt. Alweer diezelfde schappen, alweer die voorbijrennende meisjes. Cameraman Keisuke Imamura vat de akelige loops in lange, met Yuriko meebewegende shots: beelden zonder begin of uitgang. Met Izumi’s jeugdherinneringen gaat A Hundred Flowers heel anders om: die breken aanvankelijk gefragmenteerd door het heden, om uit te groeien tot volwaardige scènes.

Helaas verliest Kawamura de grip op zijn materiaal. De film strandt door flashbacks-in-flashbacks en door scènes die onhandig genoeg vanuit Izumi’s standpunt beginnen en dan toch bij Yuriko lijken te horen. A Hundred Flowers komt uiteindelijk te bedacht over, ook door de overvloedige symboliek en Kawamura’s behoefte om alles mooi rond te breien.

Gelukkig is er veteraan Mieko Harada. Zelfs wanneer ze in flashbacks met een digitaal verjongd gezicht wordt opgezadeld, wekt ze volop empathie voor haar getroebleerde, eenzame personage.