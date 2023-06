Met zijn prettige charisma weet Daniël Kolf als Darius Dhlomo het Heracles-stadion makkelijk te vullen ★★★☆☆

Korneel Evers en Daniël Kolf in ‘Dhlomo’. Beeld Erik Franssen

In Erve Asito, het stadion van voetbalclub Heracles, is een muzikale theatershow te zien over de Zuid-Afrikaan Darius Dhlomo, die in 1958 als profvoetballer naar Almelo vertrok. Zijn imponerende levensverhaal wordt in beeld gebracht door maar liefst vijftien professionele acteurs, een twaalfkoppige band en meer dan honderd amateurspelers.

Met zijn prettige charisma weet acteur Daniël Kolf als Dhlomo het stadion makkelijk te vullen. Hij verschijnt eerst in een rolstoel die wordt voortgeduwd door een verpleegkundige, die hij voortdurend aanziet voor zijn echtgenote Geesje. Al dagdromend zegt hij enkele kameraden gedag: een van hen is Nelson Mandela, de leider van het Afrikaans Nationaal Congres (waar ook Dhlomo in de jaren vijftig lid van was) met wie hij graag een partijtje bokste. Zijn herinneringen worden vervolgens opgehaald onder commentaar van twee geestige vertellers met Twentse tongval (Nathalie Baartman en Madeliefe Koops), die meermaals luid gelach weten te ontlokken.

Op meanderende wijze leidt de voorstelling ons in twee uur langs Dhlomo’s geboortestad Durban, zijn aankomst in Almelo (waar tot zijn verbazing een witte Nederlander zijn koffer wil dragen) en zijn bruiloft met Geesje. De introductie van de jonge echtgenote komt niet helemaal uit de verf (zaten we immers niet in het hoofd van Dhlomo?) en haalt wat vaart uit het stuk.

Dat gevaar dreigt ook in de finale, waarin regisseurs Ko van den Bosch en Jörgen Tjon a Fong iets te lang naar een bevredigend einde proberen toe te werken. Waar de makers wel weer ruimschoots in slagen, is het gebruik van de majestueuze locatie: prachtige decorstukken, een bonte stoet wagens en dansende menigten in diverse kostuums passeren meermaals de revue.

Almeloër of niet: dit feestelijke eerbetoon aan Dhlomo zal niemand onbewogen laten.