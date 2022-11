Met zijn open blik en scherpe pen maakt Graham Robb tweeduizend jaar Franse geschiedenis tastbaar ★★★★★

Beeld Olivier Heiligers

Het is een van de magische momenten in de geschiedenis van de Tour de France. In een relatief gemakkelijke afdaling richting Gap gaat in 2003 de Baskische klimmer Joseba Beloki hard onderuit. Klassementsleider Lance Armstrong, die in zijn wiel rijdt, weet hem ternauwernood te ontwijken, raakt van de weg af, dendert over de stenige helling naar beneden, springt met zijn fiets over een drainagepijp en vindt een bocht verder het asfalt terug. ‘Ik kan m’n ogen niet geloven’, zegt de Franse commentator.

Graham Robb is een fietsende historicus. Op een van zijn tochten passeert hij een ruw bordje langs de kant van de weg: ‘Chute Beloki’ – hier viel Beloki. Dat brengt een denkproces op gang dat typerend is voor de werkwijze van deze grootmeester in de Franse geschiedenis. Robb slaat er oude kaarten op na en achterhaalt dat de val van Beloki exact op de plek was waar de weg niet langer een oud Romeins traject volgt, maar een bocht neemt die pas in de jaren vijftig werd aangelegd. Beloki werd vanuit de oudheid naar het heden gekatapulteerd, concludeert de historicus. Nog vreemder: de stuiterende Armstrong volgde al afsnijdend wel precies de route van de oude Romeinen.

Martelaren, zo noemt Robb de Tourrenners. Met Armstrong in de rol van het ultieme kwaad. Typerend voor Robb is dat hij graag de andere kant op kijkt. Bij hem wordt de verguisde Armstrong ook de man die als weinig anderen het gevoel kon overbrengen van de Tour als ‘een zelfvernietigend eerbetoon aan Frankrijk’.

Buitenstaander

Het gebeurt vaker dat de meest indringende geschiedschrijvers buitenstaanders zijn. Ze hebben niet de vooroordelen en blikvernauwing die het gevolg kunnen zijn van een leven lang deel uitmaken van je onderwerp. Frankrijk heeft zo iemand in Robb, die eerder De ontdekking van Frankrijk (2007) en Parijzenaars (2010) schreef, boeken die iedere liefhebber van Frankrijk eigenlijk in de kast moet hebben staan.

France – An Adventure History is in zekere zin de voltooiing van een trilogie. Ook dit keer kiest Robb voor ogenschijnlijk grillige onderwerpen, die vooral ingegeven lijken door het verlangen verhalen te vertellen die je wilt uitlezen. Achter die grilligheid gaan de grote lijnen schuil die Robb wil trekken.

De geschiedschrijving van Robb is fysiek en vaak zelfs tastbaar. Zo gaat het in het eerste hoofdstuk over de heggen waarop Caesar stuitte op zijn veroveringstocht door Gallië. Die heggen waren een verschijnsel dat de Romeinse legeraanvoerder niet kende, hij wist niet goed raad met de plantaardige obstakels die hij aantrof in het gebied dat nu Noord-Frankrijk is. Zo kon het gebeuren dat Caesar geen idee had dat zijn leger aan de oevers van de rivier werd opgewacht door 60 duizend Gallische krijgers. Die slag bij de Subis – tegenwoordig de Sambre – kreeg niet meer dan een kleine bijrol in de geschiedenisboeken. Robb vond er geen sporen of aandenkens, ook omdat de Galliërs zelden stenen huizen of forten bouwden. Wat hij wel zag: van de heggen die ze aanlegden om zich te verdedigen zijn de sporen nog steeds in het landschap te vinden.

Hink-stap-sprong door de geschiedenis

Zo gaat Robb met hink-stap-sprongen door tweeduizend jaar Franse geschiedenis. Hij beschrijft de schitterende paleizen die in de laat-Romeinse tijd in Gallië werden gebouwd, zoekt mee naar de schat die de katharen zouden hebben achtergelaten in een spelonk. Vergeefs natuurlijk, al biedt het hem wel de ruimte het beeld van de katharen bij te stellen. Alles wat als ‘kathaars kasteel’ bij toeristen wordt aangeprezen heeft met de katharen niets te maken, die zichzelf trouwens geen katharen noemden maar ‘goede christenen’ en er hardvochtige rituelen op nahielden om elkaar op het rechte spoor te houden.

Fascinerend is het hoofdstuk over de boom in het centrum van Frankrijk. Robb ontdekte dat op een kaart uit 1624, bedoeld om de bisdommen weer te geven, een grote boom was getekend. De boom blijkt vaker op te duiken, ook op oudere kaarten, en doorgaans in de buurt van Aubusson of Bourges. Reden voor Robb om op de fiets te stappen, als altijd met echtgenote Margaret aan zijn zijde. Ze vinden de iep, voor Robb een van de eerste tekenen van een ontwakend gevoel van nationale eenheid.

Een ander verhaal gaat over de Parijzenaar Jacques-Louis Ménétra, een ambachtsman in glas en lood, die halverwege de 18de eeuw zes jaar een dagboek bijhield van zijn omzwervingen. Hij is door geschiedschrijvers naar de marge geduwd omdat hij veel en met weinig scrupules schrijft over de vrouwen die hij verovert. Robb neemt zijn dagboek wel serieus, al is het maar omdat het een van de weinige bewaard gebleven geschriften is van de hand van een ambachtsman. Aan de hand van Ménetra vertelt hij over de onmetelijke afstand die gaapte tussen Parijs en de rest van het land.

Gele hesjes

Via de handzame adviezen van Napoleon, een speurtocht naar de dame die model stond voor Madame Bovary en de onbedwingbare Mont Aiguille in de Vercors belanden we bij het heden, waar de gilets jaunes, de gele hesjes, worden getypeerd als een beweging van de inwoners van de buitenwijken, de mensen die nooit eerder in opstand kwamen, zoals ook de Revolutie begon met een mars van gewone Parijzenaars die nog nooit protesteerden. Een les die nu ook in Nederland goed van pas komt.

Ook de Franse worsteling met minderheden, die voortvloeide uit de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan, behandelt Robb op typerende wijze. Hij vertelt over de vrouw die niet lang na de aanslagen op het strand van Nice door vier agenten wordt berispt omdat ze te veel kleren zou dragen. De houding van die gezagsdragers spiegelt hij aan Charlie Hebdo, dat een studentenleider belachelijk maakt om de hoofddoek die ze draagt: ‘Daar wordt het masker van ironie afgezet.’ Dat is Robb ten voeten uit, die de geschiedenis nooit neemt zoals die zich in de communis opinio heeft genesteld.

Graham Robb: France – An Adventure History. Picador; 554 pagina’s; € 21,50.