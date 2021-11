Met zijn nepneus, nepbuik en neppe kale kop maakt Jared Leto ons allemaal belachelijk

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Toen Jared Leto voor het eerst op de set van House of Gucci kwam, met zijn neppe kale kop, neppe buik, bonkige prothese-neus en plastic onderkinnen, haalde hij een geintje uit met Al Pacino, die zijn vader speelt.

‘Papa!’, riep hij. Pacino deed een stapje naar achteren. ‘Papa!’

‘Wie is die creep?’, fluisterde Pacino.

‘Jared’, fluisterde een crewlid terug.

Mijn eerste gedachte, toen de acteur dit trots vertelde in The Tonight Show: godallemachtig wat moet het toch doodvermoeiend zijn om met Leto te werken. Thoughts and prayers voor al die arme tegenspelers.

Tweede gedachte: wat ís het toch met die prothese-gekte?

Het is ongelofelijk hoe waanzinnig goed haar- en make-up-artiesten acteurs tegenwoordig kunnen laten transformeren. Leto is in House of Gucci inderdaad onherkenbaar. Ik vroeg me nog af hoe die schmierende onbekende acteur een rol tegenover Al Pacino had weten te regelen. In Bombshell leek Charlize Theron meer op Megyn Kelly dan op zichzelf. Onlangs kwam er een promotiefoto langs van Jessica Chastain als Tammy Faye Bakker. Met de beste wil van de wereld kon je de actrice niet meer zien.

Waarom moeten die acteurs eigenlijk zo lijken? Is het omdat het nu kán? Omdat er van de personages die ze spelen zoveel beeld is, dat de regisseurs bang zijn dat de kijker het anders niet pikt? Maar een goede acteur hoeft niet als twee druppels water op de ‘echte’ persoon te lijken om te verdwijnen in een personage. Het gaat nog meer om nuances in gebaren en gezichtsuitdrukkingen. En precies die dreigen te verdwijnen onder die plastic bolle wangen.

Er kleeft nog iets ongemakkelijks aan Leto’s transformatie. Waarom deze knappe acteur casten als deze man? Ja, hij staat bekend vanwege groteske verkleedpartijtjes, maar dat zegt indirect dat die nodig zijn. Er zijn blijkbaar geen geschikte acteurs te vinden met een buikje, en/of een kaal hoofd, en/of een onderkin.

Vorige week kwam (weer) in het nieuws dat Kirsten Dunst weigerde haar tanden recht te laten zetten toen de producenten van Spider-Man haar dat vroegen. Google gerust: zij heeft geen idioot scheef gebit.

Ironisch genoeg worden overal in Hollywood zo veel neuzen permanent rechtgezet, tanden gebleekt, rimpels weggespoten en diëten gevolgd dat ‘schoonheidsfoutjes’ op de set moeten worden aangemeten. Acteurs zijn ‘dapper’ als ze zichzelf ‘lelijk’ maken. Losers, zegt Hollywood, die zijn niet mooi. Die zien eruit als normale mensen.

Zo maakt Leto ons eigenlijk allemaal belachelijk.