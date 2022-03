Met zijn metershoge muurschilderingen uit André Smits zijn fascinatie voor andere kunstenaars

Kunstenaar André Smits voor zijn muurschildering in de Gouvernestraat in Rotterdam. Beeld Sylvana Lansu

‘Partybehang’, zo noemt André Smits zijn wandkunstwerken. ‘Omdat het alles opfleurt.’ Overal ter wereld schildert hij de namen van lokale kunstenaars met zwarte verf op witte muren. Van relatief onbekende tekenaars en schilders tot grote namen als Dana Lixenberg en Maria Roosen. Met kronkelende lijnen en pijlen verbindt hij ze allemaal in reusachtige netwerken.

Ook een kale wand aan de Rotterdamse Gouvernestraat werd in 2018 het decor van een metershoge muurschildering. Het tafereel legt verbindingen tussen de namen van meer dan zeshonderd kunstenaars uit de havenstad, zoals tekenaar Anouk Griffioen en beeldend kunstenaar Joep van Lieshout. Afgelopen week breidde Smits dit wandkunstwerk uit met honderden nieuwe namen.

‘Mijn fascinatie voor andere kunstenaars is nogal spontaan ontstaan’, vertelt Smits, nadat hij na een lange week schilderen de kwast heeft neergelegd. ‘In 2008 had ik een atelier bij Kunst & Complex in Rotterdam, net als tientallen andere kunstenaars. Ik werd gevraagd ze allemaal op de foto te zetten in hun werkplek, en toen ging het balletje rollen. Inmiddels fotografeer ik wereldwijd kunstenaars in hun atelier. Het was absoluut geen vooropgezet plan, maar al snel merkte ik dat dit het perfecte alibi is om uitgenodigd te worden bij mensen die normaal gesproken hun deuren gesloten houden.’ De teller van Smits staat inmiddels op 5.722.

De muurschildering van André Smits in de Gouvernestraat in Rotterdam. Beeld Sylvana Lansu

Als afsluitend project maakt Smits in alle steden die hij bezoekt een muurschildering van de namen van de kunstenaars die hij daar heeft gefotografeerd. Zo ook in zijn oude woonplaats Rotterdam. ‘Ik noem het grafische reisdagboeken’, zegt Smits. ‘Het is prachtig om op die manier alle kunstenaars die ik heb ontmoet met elkaar te verbinden. En het is unieker dan wéér een fototentoonstelling.’

Smits vraagt iedereen die hij fotografeert om zijn rug naar de camera te draaien, een motief dat de Rückenfigur heet. De deels anonieme persoon op de voorgrond nodigt de toeschouwer uit een kijkje te nemen in zijn of haar wereld. Dat is precies waar Smits naar op zoek is: ‘Ik ben geen fotograaf, dus het maken van portretfoto’s interesseert mij niet. Door kunstenaars vast te leggen vanaf de rug, komt het atelier en dus het kunstenaarschap zelf op de voorgrond te staan.’

Beeld Sylvana Lansu

De kunstenaars die Smits fotografeert, kiest hij niet op voorhand uit. In plaats daarvan vraagt hij degenen die hij vastlegt hem te introduceren bij andere kunstenaars. ‘Mijn netwerken groeien heel organisch en laten zo zien hoe de hiërarchie van de kunstwereld in elkaar zit. Een gewone kunstenaar van mijn niveau verwijst me zonder moeite door naar tien andere kunstenaars uit zijn kring, maar bij een Luc Tuymans verloopt het heel anders.’

In Rotterdam gaat Smits ook het contact aan met de buurt. Dat is, zoals bijna elk aspect van zijn kunst, toevallig ontstaan: ‘Voorbijgangers vroegen of hun naam ook op de muur mocht. Ik dacht: waarom niet? Uiteindelijk moeten zij met dit kunstwerk leven. En ik vind het leuk om mensen die niet direct iets met kunst hebben er zo bij te betrekken, als een soort sociale kunstenaar.’