Met zijn Liberty Group heeft trompettist Teus Nobel een dampend en levendig livealbum afgeleverd ★★★★☆

Teus Nobel is een van de veelzijdigste en productiefste jazzmuzikanten van dit moment. Eerder dit jaar bracht de trompettist al een tweede album met Braziliaanse muziek uit, en nu ligt er Pleasure Is the Measure, een puur jazzlivealbum dat hij maakte met zijn band Liberty Group.

In juni opgenomen in het Tilburgse Paradox is het een dampend, zeer levendig akoestisch werk geworden. Nobels spel is weer krachtiger geworden, ook zijn bugel heeft in bijvoorbeeld Merino een diepe volle toon. Maar ook zijn band zorgt ervoor dat Pleasure Is the Measure de aandacht geen seconde doet verslappen. Terecht geeft Nobel pianist Alexander van Popta vaak alle ruimte om los te gaan in zijn eigen composities.

Tijdens de albumpresentatie, afgelopen zondag in het Amsterdamse Bimhuis, ging Nobel steeds vol bewondering aan de zijkant van het podium staan wanneer Popta samen met bassist Jeroen Vierdag en drummer Tuur Moens tot grote hoogten kwam. Terecht, want dit is een geweldige liveband. De zeven stukken op het album zijn geen moment voorspelbaar en de warme akoestische sound is om door een ringetje te halen.

Teus Nobel Liberty Group Pleasure Is the Measure Jazz ★★★★☆ PIAS