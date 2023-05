Met zijn kunstwerken in Irpin genereert Banksy wereldwijd aandacht voor Oekraïne

Een muurschildering van Banksy in het Oekraïense Irpin wordt opgemeten door bouwvakkers. Beeld Roman Pilipey / Getty Images

In eerste instantie dacht ik: wat een rare plek om een kwetsbaar schilderij op te hangen. Die geblakerde muur, het puin op de grond, de zandhoop, de gestapelde betonblokken: een plek van verwoesting. Daar valt zelfs voor de elegante verschijning op het kunstwerk geen eer te behalen. Pas toen ik beter keek, zag ik dat deze variatie van Marianne op de barricade is aangebracht op de muur zelf. Dat het frame dat de afbeelding omkadert behoort tot het doorzichtige pantser dat de kunst moet beschermen. En dat de bouwvakkers het opmeten.

Het tafereel doet archeologie vermoeden: alsof het kunstwerk bij toeval tevoorschijn is gekomen toen het gebouw door geweld werd geteisterd. En alsof nu een poging tot conserveren wordt ondernomen. Maar als je beter kijkt naar de afbeelding, is het niet moeilijk de eigentijdse hand te herkennen van Banksy, de artiestennaam van de anonieme Brit die wereldwijd de openbare ruimte verrijkt met zijn graffiti. En aldus licht schept in de duisternis, lichtvoetig visueel commentaar geeft op zware politieke kwesties, troost biedt aan door geweld en noodlot getroffen burgers.

De muurschildering maakt deel uit van een project dat Banksy in 2022 uitvoerde in het Oekraïense Irpin, de voorstad van Kyiv die de Russen in het begin van hun oorlog zwaar bombardeerden. Met een spuitbus voorzag Banksy zwaar gehavende gebouwen in Irpin, en ook in het plaatsje Borodjanka, van zijn kunstwerken. De danseres op het puin. Twee kinderen die een ijzeren kraaienpoot, zo’n voetangel op reuzenformaat op straat, gebruiken als wip. Een man – ogenschijnlijk verrast door het ontbreken van een buitenmuur – die nu voor iedereen zichtbaar in zijn ligbad de rug schrobt. Ook mooi: de judoka Vladimir Poetin die in een gevecht met een klein jochie met een salto mortale het onderspit delft. (De Oekraïense posterijen hebben die afbeelding op een muur in Borodjanka gebruikt voor een postzegel.)

De gemeenteraad van Irpin riep Banksy eind 2022 uit tot ereburger van de stad, omdat hij met zijn kunstwerken wereldwijd aandacht genereert voor de wandaden die de Russen in Oekraïne hebben gepleegd. Een beveiligingsbedrijf dat wordt ingeschakeld voor de bescherming van museumschatten tegen de bombardementen heeft zich ook ontfermd over Banksy’s werk: met pantserglas voor de muurschilderingen en, in het geval van Poetin met een heuse 3D-constructie. In een glazen huis ken het beschilderde muurfragment met de judonederlaag van de dictator hopelijk tot in lengte van jaren worden aanschouwd.

Vertroosting, humanisme, humor en ontroering: alles wat kunst de wereld kan bieden, biedt Banksy Oekraïne. Er is wel één probleem. Hoewel het einde van de oorlog nog niet gloort, en raketten nog steeds Kyiv en omstreken bestoken, is Oekraïne begonnen met de heropbouw van de verwoeste steden. En dus moeten de verminkte woonblokken die Banksy van zijn werk voorzag worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Je kunt je voorstellen dat projectontwikkelaars stiekem in hun maag zitten met de kunst die ongevraagd op het puin is opgebloeid. Maar als dat al zo zou zijn, laten ze het niet merken. De twee bouwvakkers bij de danseres meten het werk op, zodat er voorbereidingen kunnen worden getroffen voor vervoer naar een veilige bewaarplaats. Tegen fotograaf Roman Pilipey zeiden ze dinsdag dat dit nog een flinke klus is, die wel een maand kan duren. Zo kunnen ook toekomstige generaties zien hoe Banksy het gruwelijke gezicht van de oorlog schoonheid gaf.