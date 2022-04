Met zijn derde film slaagt cineast Robert Eggers erin de Vikingfilm te herdefiniëren ★★★★☆

The Northman

Wraak wordt in het woeste Vikingepos The Northman zo ijskoud en gruwelijk opgediend, dat het beoogde slachtoffer niet weet wat hem overkomt. Elk referentiekader ontbreekt. ‘Dit is niet het werk van mijn God’, zegt hij als de wreker in zijn omgeving op groteske wijze huishoudt, ‘dit is tovenarij van trollen.’

Je zou kunnen zeggen dat de jonge Amerikaanse cineast Robert Eggers er met zijn derde film op uit is een nieuw referentiekader te creëren. Een herdefiniëring van de Vikingfilm, van het wraakepos: bruter en bandelozer dan alles wat aan The Northman voorafging.

Die aanpak slaagt wonderwel. Het bezorgde Eggers wat frustratie in het gevecht met de filmstudio, die zijn initiële visie te bevreemdend of te pikant achtte, zo schreef tijdschrift The New Yorker in een lijvig stuk, maar van die moeizame totstandkoming valt in de uiteindelijke film weinig te bespeuren.

De plot van The Northman is eenvoudig – en voor enkelen wellicht teleurstellend, want minder gelaagd dan de verhalen van Eggers’ veelgeprezen voorgangers, The Witch en The Lighthouse. Dat zijn twee historisch doorwrochte horrorfilms, in tegenstelling tot het veel prijzigere The Northman wél gemaakt met volledige vrijheid van de regisseur, waarin hekserij en zeemansfolklore op volstrekt vanzelfsprekende én angstaanjagende wijze deel uitmaken van werkelijkheid.

In The Northman keert hooguit Eggers’ nietsontziende aandacht voor historisch detail terug. Aan de basis ligt het verhaal over prins Amleth van Jutland van de Deense schrijver Saxo Grammaticus, uit de vroege 13de eeuw, de directe inspiratie voor Shakespeares Hamlet.

Eggers laat je ditmaal niet met nieuwe ogen naar het verleden kijken. In The Northman zweert de jonge 10de-eeuwse Vikingprins Amleth simpelweg wraak wanneer zijn vader Aurvandil (Ethan Hawke) voor zijn ogen wordt vermoord door oom Fjölnir (Claes Bang). Hij spreekt zijn missie uit als een herhalend mantra, waarmee het rechttoe-rechtaankarakter van de film wordt onderstreept: Ik zal u wreken, vader/ Ik zal u redden, moeder/ Ik zal u doden, Fjölnir.

Wat valt er ook meer te wensen bij een film met zo veel zeggingskracht? Kijk hoe de volwassen Amleth (Alexander Skarsgard) als Viking-berserker de aanval op een Slavisch dorpje leidt, gefilmd in een weergaloze ononderbroken opname. Hoe Eggers de scène laat eindigen met een groep krijsende dorpelingen in een brandende schuur, als een direct citaat van de Sovjet-antioorlogsfilm Come and See: huiveringwekkend.

En dan is The Northman ook nog de film waarin zangeres Björk als blinde visionair zinnen prevelt als ‘volg de vossenstaart naar het onderkomen van de uitverkorene’. Zo compromisloos woest en wonderlijk zie je films van deze omvang zelden.