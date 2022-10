Met zichtbaar plezier omarmen de acteurs in ‘Competencia oficial’ het spel met het eigen imago ★★★☆☆

Een brug met zijn naam erop, zou dat de farmabaas die in de openingsscène van Competencia oficial op tamelijk geestige wijze de show steelt een wat deftigere nalatenschap opleveren? Op zijn troosteloze 80ste verjaardag denkt deze heer Suárez hardop na over een investering die ervoor moet zorgen dat hij straks niet als de zoveelste hebzuchtige bestuurder de geschiedenisboeken in zal gaan.

Beter dan een brug, filosofeert hij in één ademteug door, is de financiering van een film. Iets prestigieus. Gemaakt door de beste regisseur, met de allerbeste acteurs.

Niet veel later zit hij tegenover de eigenzinnige filmmaker Lola Cuevas (Penélope Cruz), die twee gelauwerde Spaanse acteurs voor het eerst samen in dezelfde film wil laten spelen. Grote rivalen, met hevig botsende opvattingen over de aard van hun vak. Félix Rivero is de als playboy levende internationale superster (Antonio Banderas), Iván Torres de bloedserieuze theatergrootheid (Oscar Martínez). Waar Félix volledig op talent en gevoel speelt, acteert Iván op beredeneerde techniek. En waar de een zich etaleert als gemakzuchtige ijdeltuit, gedraagt de ander zich als hautaine kwast. Cuevas is ervan overtuigd dat hun strijd vuurwerk zal opleveren.

Het Argentijnse filmduo Mariano Cohn en Gastón Duprat (El ciudadano ilustre) heeft met Competencia oficial een film gemaakt die er nog niet was: de arthousefilmproductiesatire. Zie het als een variant van het tv-programma De vloer op. Hun film wentelt zich vrijwel volledig in de negendaagse auditiesessie, waarbij de regisseur haar acteurs op markante wijze tot het uiterste test. Dat maakt Competencia oficial zo zelfbewust dat talloze grapjes alleen zijn op te pikken door ingewijden (wist u dat Cruz en Banderas, op een paar tellen in een film van Pedro Almodóvar na, óók nooit eerder een scène deelden?). Tegelijk is de liefde voor het acteervak bij iedereen onmiskenbaar aanwezig: met zichtbaar plezier omarmen de drie hoofdrolspelers het acteergegoochel én het spel met het eigen imago.

Verrukkelijk is Cruz’ subtiel vertrokken gezicht wanneer haar bejaarde mecenas haar toevertrouwt dat hij de roman waarop ze haar film baseert niet eens heeft gelezen. Smakelijk is de scène waarin Cruz Banderas een acteeroefening voorlegt. Hij dient zich dronkenschap voor te stellen op een schaal van 1 tot 10. Zij verlangt eerst een 3, dan een 5 en uiteindelijk iets tussen de 5 en 6. Diep graaft Competencia oficial ook op zijn sterkste momenten niet, maar tijdens zo’n scène denk je wel: verdomd, klopt precies.