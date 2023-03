Met z’n allen nepobaby’s aanvallen: nu is Romy Coppola aan de beurt

Romy Coppola (16, dochter van Sofia Coppola; kleinkind van Francis Ford) had afgelopen week huisarrest nadat ze met de creditcard van haar vader (Phoenix-frontman Thomas Mars) probeerde een helikopter te boeken om langs te vliegen bij een vriendinnetje. Nu ze de hele dag thuis zat, besloot ze pasta te maken en daarvan een TikTokfilmpje op te nemen – wat eigenlijk ook niet mag, zei Romy: haar ouders willen niet dat ze online bekend wordt als ‘nepotisme-kind’. ‘Maar TikTok gaat me toch niet beroemd maken’, aldus Romy, ‘dus wat maakt het uit.’

Romy Coppola's pasta-TikTok. Beeld TikTok

Een paar uur, miljoenen kijkers en honderden artikelen op internationale websites en in kranten als de New York Times later, stond Romy bekend als nepobaby to end all nepobabies. Al maanden gaat het over ze, die nepobaby’s: kinderen van beroemde ouders die in dezelfde sector omhoogklimmen. Wat eind 2022 begon met een artikel in New York Magazine, inclusief matrix waarin je kon nagaan welke bekende ouders horen bij welk bekend kind, groeide uit tot een internationaal gezelschapsspel waarbij elk land via de (sociale) media op zoek ging naar eigen gevallen van overgeërfde roem.

Doel van het spel: bepalen of het succes van nepobaby’s al dan niet terecht is. Maar omdat eenduidige uitspraken daarover lastig zijn, doofde het gesprek vrij snel weer uit. Tot Romy’s TikTokfilmpje weer een hausse aan nepo-analyses op gang bracht.

En hoewel het maatschappelijk gezien best waardevol is om de voorsprong die hoort bij bekende achternamen te benoemen en bevragen, reduceert de nepobaby-discussie het gesprek over kansenongelijkheid ook tot een potje wijzen naar voorgetrokken kinderen. Gretig met z’n allen beroemde nepobaby’s ontmaskeren neemt niet weg dat in elk deel van de samenleving bepaalde mensen meer privileges genieten dan anderen, ook zonder beroemde ouders.

Zoals bij elk verwend kind altijd een net iets verwender kind in de klas zit, aan wie de ouders kunnen denken als de stapel verjaardagscadeaus dit jaar toch weer uit de hand is gelopen, zo zijn nepobaby’s bliksemafleiders voor onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om oneerlijk verdeelde kansen. Het zijn vermakelijke, deelbare versies van het hoognodig te voeren ongelijkheidsdebat.

Romy’s video sloeg niet aan ondanks het feit dat ze er zo verwend in overkwam, maar dankzij. Niks heerlijker dan kijken hoe de dochter van beroemde mensen het verschil niet weet tussen een knoflook en een ui. In Amerikaanse media werd haar filmpje al vergeleken met de films van haar moeder, die ook vaak draaien om verwende, wereldvreemde tieners.

Tegen het eind van haar TikTok laat Romy de kijker kennismaken met de vriend van haar oppas, haar ‘vervangouder’, zegt ze, ‘omdat mijn echte ouders nooit thuis zijn’. Zo’n opmerking zou een eenzaam, nihilistisch Coppola-personage ook kunnen maken. Maar precies zoals haar moeders films steevast aan de emotionele oppervlakte blijven, zo is Romy’s TikTok ineens afgelopen – net als je je begint af te vragen hoe leuk het eigenlijk is om nepobaby te zijn.