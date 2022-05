Jakob Feyferlik en YuanYuan Zhang in Concertante van Hans van Manen door Het Nationale Ballet Beeld Michel Schnater

Het feestvarken zat in de pauze lekker sigaretjes te roken op het terras. Maar dat de (bijna) 90-jarige choreograaf Hans van Manen applaus kwam halen zaterdag in de Stadsschouwburg Utrecht, zorgde voor de grootste opwinding van de aftrap van het speciale tourneeprogramma, waarmee Het Nationale Ballet en Het Balletorkest de aanstaande mijlpaal onderstrepen van Nederlands beroemdste choreograaf. Met een tournee van drie neoklassieke werken brengt het dansgezelschap een ode aan de muzikale zinnelijkheid die Van Manen altijd in dans weet te vangen.

Wel moesten de balletdansers wennen aan het kleinere podiumformaat dan hun thuisbasis bij de Nationale Opera & Ballet. Hans van Manen 90 begon een tikje steil met een iets te compacte uitvoering van Metaforen (1965), het oudste werk uit zijn oeuvre van meer dan 150 choreografieën dat nog live wordt uitgevoerd, mét beroemde accenten als een schouderlift tussen twee mannen. Onder een hemeldak van kunstenaar Jan van der Wal zouden de twaalf dansers meer lucht kunnen brengen in de gelijkwaardige, fysieke spiegeling die deze klassieker zijn helderheid verleent.

YuanYuan Zhang, Semyon Velichko, Artur Shesterikov en Riho Sakamoto in Metaforen van Hans van Manen door Het Nationale Ballet Beeld Michel Schnater

Gelukkig durven de acht dansers in Concertante (1994) wel sensueel hun kont naar opzij te draaien in dit onderkoelde partnerspel, op een watervlug uitgevoerde symfonie van Frank Martin. Met welke brutaliteit je een hand op een mannenborst plant, maakt bij Van Manen het verschil. Houd je iemand op afstand of laat je hem naar je overhellen? Die subtiele discrepantie begrijpen solistenparen als Floor Eimers & Edo Wijnen en Jakob Feyferlik & Yuanyuan Zhang als geen ander. En ook Daniel Silva daagt publiek en partner uit, met iedere swing in zijn motoriek.

Tijdens de stijlvolle uitsloverij van vier mannen in het zicht van vier koel toekijkende vrouwen, in het prachtige slotstuk Grosse Fuge (1971), mogen de dansers ook meer durven te surfen op de livemuziek van het orkest. Per saldo ontstaat dan zeker de gewenste opwinding per vierkante meter.

YuanYuan Zhang, Lore Zonderman, Floor Eimers en Arianna Maldini in Concertante van Hans van Manen door Het Nationale Ballet Beeld Michel Schnater