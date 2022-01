Met voorlezen hoef je nooit op te houden

Als voorlezen bedoeld is om van in slaap te vallen, dan doe ik iets verkeerd. Bij ons thuis eindigt een sessie met onze bijna volwassen brugklasser steevast in een stoeipartij of een gesprek met heel moeilijke vragen over tijdreizen, higgsdeeltjes en andere dimensies.

Dankzij de cijfers van Stichting Lezen weet ik dat we tot een minderheid behoren. Het is niet nodig om moord en brand te schreeuwen: 95 procent van de ouders met een kind tussen de 0 en 6 jaar leest ten minste wekelijks voor. Lekker hun gang laten gaan, zou je zeggen.

Toch mogen twee dingen anders. Ten eerste: zodra kinderen zelf kunnen lezen, haken ouders massaal af. Aan kinderen op de middelbare school leest nog maar 17 procent van de ouders voor. Ten tweede: vaders zouden het wel wat meer mogen doen. Uit een ander onderzoek van de boekbevorderaars blijkt dat kinderen het vaakst en liefst door hun moeder worden voorgelezen.

Laten we beide zaken tijdens de Nationale Voorleesdagen, van 26 januari tot en met 5 februari, voor altijd oplossen. Want, en dat zullen veel moeders ook fijn vinden om te weten: voorlezen hoeft niet alleen over logerende konijntjes te gaan. Dat laat de organisatie dit jaar zien met haar keus voor het stoere Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer (Lemniscaat; € 14,99; 4+) als prentenboek van het jaar.

Beeld Lemniscaat

Het verhaal gaat over een jongen die van alles verzint om lekker lang voorgelezen te worden. Nee hoor, hij gaat helemaal niet slapen, want hij heeft een monster gevangen. En nog een paar. En daarna zij hem. Omdat de verteller dat een teleurstellend einde vindt, begint het verhaal opnieuw; je kunt er eindeloos mee doorgaan. In de wilde illustraties wordt het ondertussen een steeds grotere bende.

Veldkamp en De Boer werken inmiddels twintig jaar samen en hebben een uitgebreid oeuvre geschapen van niet-teerhartige prentenboeken. De eindeloos geestige serie Agent en boef vormt het onmiskenbare hoogtepunt, maar er is nog veel meer en het is allemaal even geslaagd. Niet alleen vanwege de humoristische teksten, maar vooral ook vanwege de fysieke, filmische illustraties; niets in deze boeken staat stil. Deze twee kunnen met gemak elk jaar een prentenboek van het jaar maken.

Het kan nog wilder. Van de Zweedse komiek David Sundin verscheen deze winter de vertaling Het boek dat niet gelezen wil worden (Van Goor; € 12,99; 6+), in eigen land een groot succes. Dat verdient het hier ook. Let daarbij op: het helpt als het voorgelezen kind dat ook zelf al een beetje kan, want dit boek steekt de draak met alles wat met letters te maken heeft.

Beeld Van Goor

Niet alleen moet de voorlezer zich een weg banen door teksten waarin klanken zijn verwisseld, zodat er grappige onzinwoorden ontstaan, en waarin woorden ronddraaien, groter of juist kleiner worden. Het boek wil ook worden gebruikt als stuur en door de kamer vliegen als een vogel, de voorlezer krijgt de opdracht een lied te zingen, het boek vliegt in brand en moet weer uitgeblazen worden.

Als deze prentenboeken iets bewijzen, dan is het dat voorlezen helemaal geen klusje voor de allerkleinsten hoeft te zijn. Integendeel, heb je eenmaal de smaak te pakken, probeer dan maar te stoppen. Zo lazen wij In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien integraal. Acht maanden werk. Zoiets vergeet je nooit meer. Net als onze discussies over het ongelooflijk grote heelal aan de hand van Het mysterie van niks en oneindig veel snot, door natuurkundefans Jan Paul Schutten en Floor Rieder. Straks, wie weet, Kafka nog. Het geheim van voorlezen schuilt niet in het beginnen, maar in het ermee doorgaan.