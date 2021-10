Met Verwilderd schreef Richard Powers opnieuw een sterke roman vol zorgen over onze planeet ★★★★☆

Richard Powers Beeld Getty Images

Richard Powers heeft een mateloze fascinatie voor de relatie tussen natuur, wetenschap en kunst. Het vormt een rode draad in zijn werk: hoe de mens vat probeert te krijgen op de werkelijkheid, zijn bevindingen interpreteert en vervolgens met die interpretaties zijn bestaan inricht. In vorige boeken schreef hij onder meer over kunstmatige intelligentie, virtual reality en het verband tussen Bachs Goldbergvariaties, dna en het Hebreeuwse woord voor God.

Zijn voorlaatste, met de Pulitzer Prize bekroonde roman The Overstory (Tot in de hemel) is – via het verhaal over negen mensen – een bezorgde lofzang over de boom als oeroude, gecompliceerde en ontzagwekkende levensvorm, met alle daaruit voortkomende ecologische implicaties van dien.

The Overstory belandde in 2018 op de shortlist van de Booker Prize. Drie jaar later lapt Powers hem dat opnieuw met zijn nieuwe roman Bewilderment, in vertaling verschenen als Verwilderd. De boeken zijn bovendien, hoezeer verteltechnisch ook verschillend, aan elkaar verwant. Beide geven uiting aan Powers’ zorgen over de planeet en vooral de wijze waarop de mens bezig is deze voor veel van zijn plantaardige en dierlijke bewoners – inclusief zichzelf – onleefbaar te maken.

Exoplaneten

In Tot in de hemel vertelde Powers zijn verhaal aan de hand van negen hoofdpersonen, Verwilderd is omgebouwd rond een vader en een zoon. Theo Byrne is een 45-jarige astrobioloog die onderzoek doet naar het klimaat van exoplaneten en de vraag of daar leven mogelijk is. Zijn 9-jarige zoon Robin zoekt het dichter bij huis. Hem gaat vooral de ecologische situatie van de aarde aan het hart. Daarmee treedt hij in het voetspoor van zijn moeder, Aly, een jurist die actief streed voor het milieu. Aly is twee jaar eerder bij een auto-ongeluk om het leven gekomen.

Aan het begin van de roman bevinden vader en zoon zich in de Smokey Mountains, het natuurgebied waar Theo en Aly ruim tien jaar geleden op huwelijksreis waren (en waar Powers woont). Met verve schetst Powers een intieme vader-zoonrelatie en al snel wordt duidelijk dat Theo – hoezeer ook een hartstochtelijk wetenschapper met ambities – vooral voor de voortdurend aandacht vragende Robin leeft. Feitelijk is dat laatste al negen jaar het geval: ‘Vanaf het moment dat Robin uit de couveuse kwam, werd het hele leven een brandoefening.’

Voorzichtig wordt in dit deel van het boek ook een belangrijk thema van de roman geïntroduceerd: dat van de existentiële eenzaamheid. Zoals het Powers betaamt, geschiedt dit aan de hand van een fenomeen uit de wetenschap, namelijk de Fermi-paradox: als er zoveel plekken in het heelal zijn waar leven aannemelijk is, waarom zijn we daarmee dan nog altijd niet in contact gekomen? Robin zal later in het boek met zijn eigen antwoord komen.

Aan de harmonie en het één zijn met de natuur komt een einde wanneer de twee terugkeren naar de bewoonde wereld. Al snel wordt duidelijk dat Robin ook op school in Wisconsin een buitenbeentje is. Hij heeft last van woede-uitbarstingen in de klas en zijn positie dreigt onhoudbaar te worden. Er worden psychofarmaca gesuggereerd, maar daar moet Theo niets van hebben.

Hersenscan

Via een oude vriend van Aly dient zich een mogelijk alternatief aan. Het betreft hier een wetenschapper die Decoded Neurofeedback toepast. Daarbij wordt een scan van iemands hersenen gemaakt en vastgesteld wat diens overheersende emotie is. Vervolgens worden er audiovisuele signalen toegediend die de hersenactiviteit in een bepaalde richting (de ‘doelemotie’) moeten sturen. Bijvoorbeeld van rouw naar extase.

Het is de lezer van meet af aan duidelijk dat Robin met deze experimentele therapie wel eens in troebel water zou kunnen belanden, maar de toch zo zorgzame en behoedzame Theo ziet er kennelijk geen been in. En jawel, de resultaten zijn aanvankelijk zeer hoopvol. Robin wordt kalmer, ontwikkelt zich tot een uiterst strijdbaar en blijmoedig eco-activist en stiekem natuurlijk ook tot een spreekbuis van zijn schepper.

In de tweede helft van zijn roman werkt Powers de thematiek van de eenzame strijder verder uit. Hij schetst een steeds dystopischer wereld, waarin Robin viraal gaat op de sociale media. Maar komen daarmee ook zijn idealen dichterbij?

Verwilderd is zowel in zijn kracht als zijn zwakten een typische Powers-roman. Het boek biedt via een erudiete samensmelting van literatuur en wetenschap een belangwekkende boodschap. Maar het veronachtzaamt daarbij soms ook zijn personages. Hoewel de roman wordt verteld vanuit het perspectief van Theo, blijft deze een vage, schetsmatige figuur. We lezen iets over zijn heftige jeugdervaringen, maar die lijken nauwelijks relevant voor zijn volwassen persoonlijkheid. Waarom gaat deze zorgzame vader zo gemakkelijk akkoord met experimentele therapie voor zijn zoon? Ook de voor vader en zoon zo belangrijke Aly blijft schimmig. ‘Ze was een op zichzelf staande planeet geweest’, constateert Theo. Waarom frustreert hem dat niet veel meer dan Powers ons toont?

Kritische kanttekeningen die snel verbleken bij de gepaste bewondering voor het krachtige portret van de hyperintelligente, vermoeiende, blijmoedige, irritante, rusteloze, welbespraakte, authentieke Robin. Wij lezers mogen met hem misschien niet altijd het bovennatuurlijke geduld hebben van zijn vader, als het erop aankomt sluiten we hem liefderijk in de armen.

