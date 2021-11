Met Veronica kreeg Cornelis Vreeswijk eindelijk succes in eigen land

Veronica, Veronica var är din blåa hatt?

Din älskling letar efter den, allt i den mörka natt

Veronica, Cornelis Vreeswijk (1968)

Cornelis Vreeswijk Beeld ANP

Vlak bij een omstreden kunstwerk dat volgens de lokale bevolking grote gelijkenissen toont met een stel dat op zijn hondjes aan de gang is, Domestikator van Joep van Lieshout, staat bij het strand van IJmuiden op een ruwe granieten kei een borstbeeld van Cornelis Vreeswijk. De bebaarde bard staart over de zee, op het Cornelis Vreeswijkpad.

Het strand, de zee, de rafelige havenplaats IJmuiden, strandpaviljoen Zuidpier met drank in overvloed en een neukend (?) paar: er hadden slechtere plekken kunnen worden uitgekozen voor een ode. Vreeswijk (1937-1987) kwam hier dolgraag.

Hij werd vijf kilometer naar het oosten geboren, in een huis aan de Tussenbeeksweg dat deel uitmaakte van het garagecomplex annex taxibedrijf van zijn vader. Ter oriëntatie: de stadsschouwburg Velsen is om de hoek, en het stadion van Telstar ook, maar dat was nog niet gebouwd toen het gezin Vreeswijk in 1950 naar Marielund verhuisde, een gehucht op 30 kilometer afstand van Stockholm.

In Zweden werd Vreeswijk een Zweed, althans, het had er alle schijn van. Maniakaal stortte hij zich op de Zweedse taal en op een loopbaan als dichter, zanger en tekstschrijver. Hij werd een icoon in zijn tweede vaderland, een anarchistische rasartiest die Bob Dylan naar de kroon stak en met zijn liedjes in de ziel kroop van miljoenen Zweden. Zijn oogst was enorm: vijfhonderd liedjes, dertig langspeelplaten, vier gedichtenbundels.

Omstreden was hij ook, door zijn maatschappijkritische teksten. ‘Cornelis liet zien dat de bejubelde Zweedse welvaartsstaat een keerzijde had’, schreef Rutger Vahl over hem. Vahl bracht Vreeswijk in 2014 weer onder de aandacht met een piekfijne biografie.

De biografie van Cornelis Vreeswijk van Rutger Vahl.

De volksheld was óók een gekwelde ziel die zijn onrust probeerde te bezweren met drank en drugs, drie huwelijken moest beëindigen met een echtscheiding, voortdurend in de clinch lag met de fiscus en zijn geld over de balk smeet. In Nederland piekte hij in 1972 met een titelloos album dat hem zowaar een hit bezorgde, het liefdesliedje Veronica, een vertaling van het gelijknamige nummer van zijn Zweedse doorbraakelpee uit 1968.

Veronica van Cornelis Vreeswijk (1968).

Veronica, Veronica var är din blåa hatt? was Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed? geworden. Toen de populaire radiozender Radio Veronica het nummer adopteerde, werd de verkoop flink gestimuleerd.

Het succes klonk hem aan Zweden vast, maar Vreeswijk bleef een IJmuidenaar. ‘Met het klimmen der jaren kreeg hij steeds meer heimwee naar het jongetje dat in de duinen van IJmuiden naar munitie had gezocht en met zijn vrienden in de Noordzee had gezwommen’, schreef biograaf Vahl.

Getroffen door leverkanker keerde Vreeswijk in 1987 begin november nog eenmaal terug in IJmuiden, om te kijken naar zijn zee en zijn strand. Een week later was hij dood. Hij was pas 50. Op talloze manieren wordt hij in Zweden herdacht, maar het fijnste eerbetoon is van het Nederlandse Cornelis Vreeswijk Genootschap: een Cornelis Vreeswijk-fietsroute door IJmuiden.

