Met Un Verano Sin Ti, een album vol zomerhits, wordt Bad Bunny dit jaar opnieuw de streamingkoning ★★★★☆

Op zijn vorige albums, waarvan er twee verschenen in 2020, leek het soms of Bad Bunny het gewicht van de hele reggaetonwereld op zijn schouders droeg. De Puerto Ricaan Benito Antonio Martínez Ocasio, zoals hij echt heet, wilde alles anders doen en het geliefde genre vooral ontdoen van de ranzige randjes. In zijn teksten waren gevatte statements te vinden over lomp machismo en vrouwonvriendelijkheden, die nog altijd opduiken in de tracks (en gedragingen) van collega’s.

Inmiddels is hij een vrije geest, los van de beperkingen van de rauwere, hiphopachtige ‘trap-reggaeton’ of de feestelijke ‘perreo’, en gewoon Bad Bunny geworden: al jaren de meest gestreamde popartiest ter wereld. Un Verano Sin Ti is nog steeds een statement, maar dan dat van de jongen die als vreemde eend met een afwijkende visie de koning van de mondiale pop is geworden.

Op zijn nieuwe album wordt de samenwerking met de door Bad Bunny ontdekte producer Marco Borrero alias MAG voortgezet. Samen zorgt het duo voor een consistent en origineel geluid: een haast minimale productie, met dwarrelende en dromerige toetsen en gitaren (Neverita) naast de kenmerkende kale beats en bassen. De heerlijk lijzige stem van Bad Bunny lijkt je soms vanuit een luie stoel op te zwepen, gelijk al in de stampende maar tegelijk zeer relaxte romantiek van het vakantielied Moscow Mule.

Un Verano Sin Ti, de titel zegt het al, is een album over liefde en weemoed, en Bad Bunny blinkt opnieuw uit in het schrijven van laagdrempelige maar soms werkelijk poëtische teksten. In Agosto, een van de sterkste tracks, koppelt hij het liefdesspel onder de sterren aan zorgen over de toekomst: wat gebeurt er ná augustus, waar gaat het straks heen met de wereld? De onnavolgbare groove in het ritme klinkt bedrieglijk eenvoudig, maar is razend knap in elkaar gestoken met opbollende bassen en een dwarse terugslag van een kille cross-stick.

Als album is Un Verano Sin Ti een te lange zit: 23 tracks in anderhalf uur is natuurlijk een tikje overdreven. Maar de plaat zit vol nu al onvergetelijke zomerhits met diepgang, die Bad Bunny ook dit jaar tot streamingkampioen zullen kronen.

Bad Bunny Un Verano Sin Ti Global ★★★★☆ Rimas