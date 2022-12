Met ‘Triangle of Sadness’ weet Ruben Östlund de kijker weer in zijn hemd te zetten ★★★★☆

Triangle of sadness

Er zijn filmmakers die hun publiek willen behagen, en er zijn filmmakers zoals Ruben Östlund, die niets liever doen dan stoken en porren. Niet dat het een kwelling is om naar zijn films te kijken: Östlund weet het ongemak aantrekkelijk te verpakken. Hij maakt geestige satires over hedendaags menselijk geklungel. Toch blijft er altijd iets knagen — alsof hij iedereen in de maling neemt, ook het lachende publiek.

Östlund is een meester in het oproepen van plaatsvervangende gêne. Stiekem beseffen we dat het pijnlijke gedrag van de personages in zijn films helemaal niet zo buitenissig is. Dat wij er niet boven staan, hoe graag we dat ook zouden willen. Dat legde de Zweedse regisseur al netjes uit met de sociale experimenten in zijn groepsdrukdrama Involuntary (2008). Het Östlund-principe werd verder gedemonstreerd met de volgzame straatroofslachtoffers in Play (2011) en bereikte volle wasdom in Turist (2014) en The Square (2017), waarin een getrouwde vader en een museumcurator in hun hemd werden gezet. Hypocriete slappelingen zijn het. Net als wij.

Bij Triangle of Sadness lijkt de kijker in eerste instantie redelijk veilig. De film gaat over modellen en miljonairs. Daarom kun je gerust lachen zonder dat het te dichtbij komt: het lege influencers-bestaan van modellen Carl (Harris Dickinson) en Yaya (Charlbi Dean), de decadentie en het enorme bord voor de kop van de superrijken. Op een ultraluxe cruise komen ze samen.

Triangle of Sadness, winnaar van de Gouden Palm in Cannes en vier European Film Awards, werkt het beste als de kijker wordt verrast. Veel meer hoeft over het verhaal dus niet gezegd te worden, alleen die ene spraakmakende scène kan niet onvermeld blijven. Het begint Östlunds handelsmerk te worden, zo’n scène: in The Square ging het om een kunstperformance tijdens een diner, in Turist was het de lawine aan het begin.

Dit keer mikten Östlund en zijn team op ‘de beste kotsscène uit de filmgeschiedenis’, zo vertelde producent Erik Hemmendorff in filmvakblad Screendaily. Gedurfd, want daarmee moest Östlund onder meer de fameuze kots-ontploffing uit Monty Python’s The Meaning of Life overtreffen. Triangle of Sadness is daar duidelijk door geïnspireerd. Het zijn de arrogante superrijken die hier voor hun hebzucht bestraft worden, vergelijkbaar met Monty Pythons exploderende meneer Creosote.

Het is een fantastisch georkestreerd geheel, hilarisch onsmakelijk, met een dronken discussie tussen de marxistische scheepskapitein en een kapitalistische Rus als hoogtepunt. Status en schoonheid verdwijnen in een poel van kots, de naakte mens blijft over, precies zoals de regisseur het wil. Vanaf dat moment slaat het ongemakkelijke gevoel toe en houdt de film ons toch weer een spiegel voor. Sociale orde is een breekbaar concept, geen natuurwet, laat Triangle of Sadness zien. Als ieder decorum verdwijnt, staat alles weer op losse schroeven en is Östlund op zijn pesterige best.