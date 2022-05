Met trailer van Avatar-vervolg neemt 3D-vernieuwer James Cameron ons mee naar een wondere onderwaterwereld

Kan James Cameron ons andermaal verbazen met zijn 3D-magie? Deze week verschijnt de eerste trailer van Avatar: The Way of Water, het jarenlang uitgestelde vervolg op de lucratiefste film aller tijden.

Het idee dat je op iets moet wachten, zei Andy Warhol eens, maakt het juist zo opwindend. De overpeinzing van de popart-keizer werd beroemd en pronkte op T-shirts, mokken en posters. Maar kun je ook te lang op iets wachten?

‘ You will shit yourself with your mouth wide open’ , ronkte James Cameron alweer lang, lang geleden over de beoogde visuele pracht van het vervolg op Avatar. Waarna het vervolg op ’s werelds lucratiefste speelfilm ooit (tot dusver zijn er voor 2,8 miljard dollar aan kaartjes verkocht), die aanvankelijk was aangekondigd voor december 2014, een keer of acht werd uitgesteld. Het schrijven van het script duurde langer dan beoogd en de technische innovatie voor de benodigde 3D-opnamen bleek onvoldoende ver gevorderd.

Opnames voor Avatar 2, in 2018. Beeld Mark Fellman / 20th Century Studios

Nadat de 67-jarige Canadese filmpionier Cameron, die nooit te beroerd is voor een potje overtoepen, de berichten over de zoveelste vertraging afdeed met de aankondiging van nóg vier peperdure vervolgdelen, waarvan hij er meerdere tegelijk zou draaien, volgde wéér een reeks vertragingen. Avatar werd een grap: steeds verder opschuivende releasedata voor steeds meer filmdelen. En daarna was er de pandemie, die de planning nog een jaar of wat verder de toekomst in duwde.

En zo werd het 2022. Vanaf 16 december zal Avatar: The Way of Water eindelijk te zien zijn in de bioscopen, dertien jaar na het verschijnen van het eerste deel in 2009. De titel van het vervolg werd deze week bekendgemaakt bij de presentatie van de eerste trailer, die vanaf woensdag exclusief te zien is voorafgaand aan het nieuwe Marvel-superheldenavontuur Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Regisseur James Cameron en acteur Sam Worthington op de set van Avatar 2, in 2018. Beeld Mark Fellman / 20th Century Studios

3D zoals het bedoeld was

Opfriscursusje Avatar: in het eerste avontuur kroop de verlamde ex-militair Jake Sully (Sam Worthington) middels een ‘avatar’-programma in de blauwe huid van een drie meter lange Na’vi, om te worden opgenomen door dit bosvolk van de planeet Pandora. Hij werd verliefd op Neytiri (Zoë Saldana), dochter van het stamhoofd, en streed samen met de Na’vi tegen de oprukkende mens, die na het opgebruiken van de eigen planeet nu de ecosystemen van buitenaardse wezens ontgint en verwoest.

Avatar werd gepresenteerd als de ‘derde revolutie’ op filmgebied: na de intrede van geluid en kleur was er – eindelijk – 3D zoals 3D bedoeld was. Cameron had jarenlang geschaafd aan de eerder altijd zo gimmickachtige stereoscopie en combineerde zijn verfijnde techniek met het motion capture-acteren, waarbij de uitdrukkingen van in een lycrapak gestoken acteurs een op een worden omgezet in animatie, zoals bij het baanbrekende figuurtje Gollum in Peter Jacksons Lord of the Rings.

Avatar (2009).

En het werkte. Fans gingen twee, drie, soms zelfs vijf keer naar de bioscoop, om zich met filmbril op onder te dompelen in de fluorescerende kleurenpracht van de Pandoriaanse flora en fauna. Avatar stootte zelfs Camerons eigen ondergangsepos Titanic (1997) van de toppositie als de best verdienende film ooit. Het superhelden-ensemble Avengers: Endgame was vanaf 2019 kortstondig de nieuwe koploper, maar Avatar keerde vervolgens terug aan de top dankzij een Chinese heruitbreng, die weer wat extra miljoenen aan kassaopbrengst bijeen sprokkelde.

Ondertussen leek Avatar niet per se goed te rijpen, als filmklassieker. Die blauwe Na’vi, met hun deels op Maori-klanken gebaseerde fantasietaal, drongen nooit door tot de kern van de popcultuur; het was toch minder iets voor het grote publiek dan de Batmans en Spider-Mans, of Star Wars. Bij ecologische protestacties dook er nog weleens een blauw geschminkte demonstrant met puntoren op, maar ook dat stierf gaandeweg uit. De ‘platte’ televisie-uitzendingen van Avatar deden de status van de film weinig goed: zonder het 3D-effect smaakte de film als cola zonder koolzuur. De diepte van de film zat hem niet in de gedragen dialoog, of de voorspelbare plotwendingen. Zo won Avatar ook geen nieuwe generaties fans voor zich. Al kun je de ecologische boodschap van de film moeilijk verouderd noemen.

Onderwaterwereld

De meerwaarde van dit nieuwe, tweede Avatar-deel moet worden gezocht in dat woordje ‘water’ in de titel. Cameron, die al sinds zijn jeugdjaren gefascineerd is door onderwater-ontdekker Jacques Cousteau, is een duikfanaat en hobby-onderzeeërbouwer. Zo’n man die voor zijn lol afdaalt in de kilometers diepe Marianentrog. Die nadat Kate Winslet had geklaagd dat ze eens bijna was verdronken tijdens de opnamen van Titanic, kalm verklaarde dat de actrice helemaal niet wist hoe het voelde om écht bijna te verdrinken. Hijzelf wel.

James Cameron bij de opnamen van Avatar 2, in 2019. Beeld Mark Fellman / 20th Century Studios

In The Way of Water voegen Jake en Neytiri zich bij een zee-clan van het Na’vi-natuurvolk. Het is tien jaar later: ze hebben Na’vi-kinderen, plus een adoptie-mensenzoon. Deze film, zo meldde producent Jon Landau al, gaat óók over de perikelen van een ‘modern’ samengesteld gezin. Waar de eerste Avatar-film zich met name in lucht en jungle afspeelde, wordt nu de magische onderwaterwereld van Pandora verkend. Cameron experimenteerde al met onderwater-3D bij zijn zeedocumentaires Ghosts of the Abyss (2003) en Aliens of the Deep (2005), maar stuitte nu op allerlei nieuwe filmische uitdagingen: lichtval en spiegelingen hinderen de vereiste exacte registratie van het motion capture-spel. Ook de opdwarrelende belletjes van eventuele perslucht bezorgden de crew hoofdpijn. Acteurs aan touwen laten zweven en de zee pas later inpassen was geen optie voor Cameron, dat oogde onvoldoende waarachtig. Hij huurde ‘freedivers’ in, duikexperts die minutenlang toekunnen zonder lucht, om de acteurs te trainen bij het langer inhouden van hun adem tijdens de onderwaterscènes. Winslet, die een bijrol speelt als een van de zee-Na’vi’s, haalde het setrecord: zeven minuten en veertien seconden.

3D sinds de eerste Avatar-film

Na het succes van de eerste Avatar-film kwamen er snel meer 3D-blockbusters. Elke studio zette er op in, maar de technische verfijning van Cameron werd zelden of nooit geëvenaard. Goedkopere of snel tot 3D omgevormde titels als Clash of the Titans (2010) toomden het enthousiasme in. Want stereoscopie bleek ook een plaag; het oogde (bij beweging) toch vaak wat wazig of kijkdoos-doods.

In Nederland leverde Reinout Oerlemans in 2011 de eerste 3D-speelfilm af, het zee-epos Nova Zembla, met een scène waarin Doutzen Kroes de zaal in kwam schommelen. ‘Het is net als met pannekoeken’, grapte host Theo Maassen dat jaar bij de Gouden Kalveren, ‘de eerste mislukt altijd.’ In Nederland kwam er geen tweede 3D-film. 3D verdween niet uit het arsenaal van de bioscoopketens, maar werd geleidelijk vooral weer een visueel extraatje: leuk voor een bepaald slag popcornfilm, zoals die uit het scherm puilende dinosauriërs in de Jurassic Park-vervolgfilms. De belofte van Cameron, dat het een nieuwe standaard zou kunnen worden voor de spektakelfilm, werd uiteindelijk vooral door Cameron zelf waargemaakt.

James Cameron en Edie Falco op de set van Avatar 2, in 2019. Beeld Mark Fellman / 20th Century Studios

En nu staat de regisseur met zijn rug tegen de muur. Kan hij de filmwereld nogmaals opschudden met zijn liefde voor 3D? Cameron nam ook al het derde Avatar-deel op. En begint binnenkort aan deel vier en vijf. Elk met een productiebudget van zo’n 250 miljoen dollar. De Fox-studio, die het origineel uitbracht, is inmiddels opgeslokt door Disney. Daar zal men zich geruststellen met de gedachte dat Cameron er een gewoonte van maakt juist te excelleren als hij het technisch onmogelijke probeert, de budgetten overschrijdt en alle geplande productieschema’s in de soep laat lopen, terwijl de pers al handenwrijvend op een flop rekent.

‘Blub, blub, blub’, kopte Time Magazine vóór het eveneens uiterst moeizaam tot stand gekomen Titanic in première ging. De weinig bescheiden Cameron, zo constateerde The New Yorker ooit in een uitgebreid profiel van de filmmaker, weet al een carrière lang ‘griezelig’ goed voor elkaar te krijgen dat mensen hem graag zien falen. Om dat dan telkens niet te doen.

Loch Nessiaans

Dinsdagavond vult de zaal van het Kinepolis-theater op het Utrechtse Jaarbeurs-terrein zich met allerlei als superhelden uitgedoste fans, voor een speciale voorvertoning van Doctor Strange, mét vooraf de beloofde première van de trailer van Avatar: The Way of Water. In 2D, helaas.

Een verdieping lager, in een net uitgelopen zaal waar nog de geur van popcorn hangt, wordt de vanaf woensdag ook in Nederland vertoonde 3D-versie (enkel in 3D voorafgaand aan 3D-voorstellingen van Doctor Strange) wel al even proefgedraaid. Anderhalve minuut Pandora, is het genoeg?

De eerste seconden tonen wat rijzige Na’vi, huppelend over de vegetatie tussen twee zwevende rotsen: Avatar zoals we het al kenden. Maar dan zijn er de onderwaterflitsen. Zie die Na’vi-man meeliften aan de vin van een reusachtig walvisachtig dier, als in de ultieme new age-droom. Of de Na’vi-vrouw (Winslet?), koekeloerend naar een anemoon, terwijl op de achtergrond de wonderlijkste vissen passeren. Bij de eerste Avatar zei Cameron nog dat hij wars was van die typische 3D-trucjes, waarbij iets ineens heel ver de zaal in steekt. Nu zien we de hals en kop van een Loch Nessiaans zeedier diep de zaal in reiken. Fabuleus.

De spaarzame dialoog in de trailer klinkt vertrouwd: ‘Ik weet één ding’, bezweert Na’vi-vader Jake, ‘waar we ook heen gaan, deze familie is onze vesting!’

Cameron weet precies hoe het publiek op zijn film zal reageren, voorspelde hij al in het blad Vanity Fair. ‘Als je van de eerste hield, zal je ook van de nieuwe films houden. Als je de eerste haatte, zal je deze waarschijnlijk ook haten. Als je van de eerste hield, maar láter zei dat je ’m haatte, zal je waarschijnlijk ook van deze houden.’