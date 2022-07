Met Thor: Love and Thunder doet Waititi waar hij goed in is: superhelden in hun hemd zetten ★★★★☆

Thor, de dondergod, was lange tijd een ultrasaaie superheld. Hij was sterk en had een magische hamer, veel meer viel er over hem niet te zeggen; zijn slechte halfbroer Loki was een stuk interessanter, net als de meeste andere helden uit de stal van strip- en filmimperium Marvel.

De eerste twee Marvelfilms met Thor in de hoofdrol, uit 2011 en 2013, waren dan ook geen groot succes. Het verklaart waarom de eigenzinnige Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople, Jojo Rabbit) het volledig anders mocht aanpakken in Thor: Ragnarok (2017), een deels flauwe, deels briljante komedie waarin niemand de hamerzwaaiende held nog serieus nam. Acteur Chris Hemsworth (die altijd de indruk wekt dat hij de gelukkigste man op aarde is) vond het allemaal prima en maakte zichzelf goedmoedig belachelijk: de overdreven spierballen en het lange blonde haar waren niet langer sexy, maar mikpunt van spot. Thor knapte er flink van op en Thor: Ragnarok geldt als een van de beste, of in elk geval grappigste films uit het inmiddels 29 titels tellende Marvel-universum.

Met de opvolger Thor: Love and Thunder doet Waititi opnieuw waar hij goed in is: superhelden in hun hemd zetten, zonder hun aantrekkingskracht volledig te ondermijnen. Waititi onderzoekt superheldenclichés en geeft er een draai aan, maar heeft onmiskenbaar hart voor het genre. Bij hem is Thor een kwetsbare god met liefdesverdriet én een zegevierende held.

In Thor: Love and Thunder krijgt iedereen een menselijk gezicht, ook de uit steen gebouwde krijger Korg (met de stem van Waititi) en de grote vijand van dienst, de godenslachter Gorr (Christian Bale, goed als altijd). Om Gorr te verslaan krijgt Thor hulp uit onverwachte hoek. Zijn oude liefde Jane Foster (Natalie Portman) duikt op, net als de verloren geachte hamer Mjölnir, Thors favoriete wapen.

Een groot deel van de film is te beschouwen als een ode aan klassieke screwballcomedy’s uit de jaren dertig, met Portman en Hemsworth als kibbelend stel dat en passant de wereldorde herstelt. Daarnaast vallen in Waititi’s absurde universum goden bij bosjes van hun troon, mogen bijfiguren uitgebreide onemanshows opvoeren (Russell Crowe als Zeus!) en krijgen huiselijke details evenveel aandacht als grootse vechtpartijen.

Een prettige bijkomstigheid is dat de film goed op zichzelf kan staan. Je hoeft niet ingevoerd te zijn in Marvels steeds gecompliceerdere verhaallijnen om Thor: Love and Thunder te begrijpen – voor zover dat nodig is in een komedie over ruziënde ruimtegoden.