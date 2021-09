Met The Power of the Dog richt Jane Campion haar vizier op de giftig mannelijke cowboyranch

Vanaf links: regisseur Jane Campion, acteur Benedict Cumberbatch en actrice Kirsten Dunst in Venetië. Beeld Getty Images

De ‘Cumberbasterd’? Benedict Cumberbatch lacht sportief als een Australische journalist een nieuwe roltypering oppert vanwege zijn optreden als schofterige macho-rancher in The Power of the Dog. De 45-jarige Engelse acteur, al jaren gezegend met een leger fans dat zich de ‘Cumberbitches’ noemt: ‘Ik geef toe: niet slecht gevonden. Maar zonder meteen pompeus te willen klinken: ik heb weinig op met dat soort simpele dualistische omschrijvingen van mensen of personages. Ook een bad guy pluk je niet zomaar van de lopende band.’

Cumberbatch zit naast de Amerikaanse actrice Kirsten Dunst (39) en de Nieuw-Zeelandse cineast Jane Campion (67) in het festivalpaleis, bij de perspresentatie van The Power of the Dog op het filmfestival van Venetië. The Power of the Dog speelt zich af op een cowboybedrijf van twee broers in het ruige en uitgestrekte Montana, in de jaren twintig van de vorige eeuw. Campion las de gelijknamige roman van Thomas Savage uit 1967 en zag er een film in. Over verstikkende mannelijkheid gaat het, onderdrukte gevoelens in een lederen cowboyharnas. En wat er gebeurt als de nieuwe vrouw van een van de broers een slungelige zoon uit een eerder huwelijk meebrengt, die anders geaard blijkt dan de cowboys.

Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog.

Campion koos botsende of vastgeroeste ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid al vaker als onderwerp, onder meer in haar serie Top of the Lake. The Power of the Dog werd gefilmd in Nieuw-Zeeland, haar thuisland. Een zegen: toen producties in andere landen stilvielen vanwege het virus, kon daar nog wel worden gedraaid. En voor wie bij een weidse scène op een vlakte met grasland en scheve rotskammetjes ineens aan The Lords of the Rings dacht: zoiets tref je dus ook aan in het échte Montana, volgens Campion. ‘We lieten foto’s zien aan mensen uit Montana en ook zij zagen het verschil niet. Trouwens: het Montana van 1925 tref je sowieso eerder in Nieuw-Zeeland aan dan in Montana.’

Dunst speelt de nieuwe vrouw op de ranch, die in een depressie raakt onder de terreur van haar giftige zwager. Buiten de opnamen om had ze nauwelijks contact met diens vertolker Cumberbatch: het mocht niet te gezellig worden. ‘Daar voelde ik me soms wel schuldig over, als we in het voorbijgaan enkel ‘hoi’ zeiden’, zegt de actrice.

Kirsten Dunst in The Power of the Dog

Van Cumberbatch wil de pers weten ‘hoe het nou zit’ met al die ‘giftige’ mannelijkheid. De acteur: ‘Ik werk nog aan mijn proefschrift. Nee, voor mij is dat giftige de uitkomst van omgevingsfactoren en opvoeding en omstandigheden. Het is niet aangeboren, iets wat er zomaar al was. Dus ik begrijp mijn personage in die zin. Ik kan zijn gedrag op waarde schatten, zonder het goed te keuren.’

Campion was tot voor kort de enige vrouwelijke regisseur die ooit een Gouden Palm had gewonnen, voor The Piano (1993). En ze is verheugd dat ze met Julia Ducournau (Titane) nu eindelijk gezelschap heeft. ‘Ze doen het goed, toch, die meiden? Julia won. En Chloé Zhao won hier vorig jaar de Gouden Leeuw met Nomadland. Al wil ik niet zeggen dat we er al zijn. Het ontbreekt nog steeds aan voldoende vrouwelijke scenaristen.’

The Power of the Dog werd gefinancierd door Netflix, dat de film een paar weken voor de release op het eigen platform (eind dit jaar) ook in de bioscopen zal uitbrengen. Campion: ‘Ze gaven me een hoger budget dan ik ooit heb gehad, wat me in staat stelde precies te maken wat ik voor ogen had. Vergelijk het met de Medici’s.’