Met ‘The Fabelmans’ richt Spielberg een monument op voor zichzelf, zijn familie en de magie van film ★★★★☆

Gabriel LaBelle als Sammy Fabelman in ‘The Fabelmans’ van Steven Spielberg.

Wat als Steven Spielbergs ouders géén vroege bezitters waren geweest van een 8m-camera? Of nooit waren gescheiden? Dan hadden wij geen E.T. gehad.

Oneindig veel sporen en toevalligheden bepalen wie we zijn en wat we doen. Maar deze twee biografische feiten – een praktische en een emotionele – tekenden in grote mate het pad van ’s werelds bekendste Amerikaanse regisseur.

Zo leert The Fabelmans, waarin Spielberg de kiem van zijn filmersbestaan op een avond in 1952 legt als Sammy Fabelman door zijn ouders wordt meegenomen naar The Greatest Show on Earth. Bovenal het treinongeluk in Cecil B. DeMille’s melodrama schokt het jochie bij diens allereerste bioscoopbezoek. Hij speelt de botsing na met zijn modeltrein, filmend – opmerkelijk kundig – met de gezinscamera. Moeder Mitzi (Michelle Williams) doorgrondt haar kind: iets vastleggen en het vervolgens eindeloos bekijken is voor Sammy een manier om zijn angst te beheersen. En daar is de rode draad in Spielbergs voor zeven Oscars genomineerde autobiografische coming-of-agedrama: de macht van de camera. Het amateurfilmen geeft Sammy (Gabriel LaBelle) niet enkel een positie bij het sociale contact met leeftijdsgenootjes – handig als je er niet helemaal bij hoort. Maar het maakt ook dat hij het gefilmde kan ontleden, vervormen of aanscherpen, soms met verstrekkend effect.

Zo registreert Sammy’s lens na de eerste horror-spielerei, waarvoor de kostuums voor zijn zusjes-de-mummies een maandvoorraad wc-papier kosten, óók zaken die zijn moeder liever verborgen had gehouden. Razend knap, hoe Spielberg de door Sammy gedocumenteerde gezinskampeertripjes met familievriend ‘oom’ Bennie (Seth Rogen) van gemoedelijk samenzijn naar een Hitchcockiaans voyeuristisch schouwspel tilt; er waart ook nog een klein oedipusje in rond.

Tussen de pestkoppen

Emotioneel neigt Sammy naar de frivole en fragiele Mitzi, een moeder die een auto vol kinderen zomaar recht op een tornado afstuurt, onbewust van het gevaar. Of die zomaar een aapje aanschaft als huisdier. Zij, een vrouw die haar droom om concertpianist te worden opgaf voor het gezin, zit klem in de jaren vijftig, waar vader Burt (Paul Dano) juist meegolft met de opwaarts mobiele zegeningen van de tijd. Hij, sociaal geremde techneut, maakt carrière als vroege computeringenieur. En verpot zo het gezin van New Jersey naar de suburb in Phoenix naar Silicon Valley, waar Sam het op school zwaar te verduren heeft als Joods jongetje tussen de wél sportieve –en antisemitische – pestkoppen.

Het genot spat van Sammy’s vroege filmavonturen die The Fabelmans doorspekken. Met minimale middelen gedraaide westerns en oorlogsfilms, waarvoor de prille regisseur zichzelf special effects aanleert: een zak meel op een plankje levert een prima ontploffing op en een speldenprik door het celluloid, voor een kogelknal, kan het verschil maken tussen een door het publiek geheel niet of juist intens beleefde scène.

In het exquise acteerpalet staat de (hier) introverte Dano tegenover de geëxalteerde Williams, met in het midden het naturalisme van LaBelle, overtuigend als tiener Sammy.

Spielberg legt een kristallaagje over de gezinsscènes, wat soms een beetje artificieel aandoet, maar ook wel past binnen de opzet van The Fabelmans. Hier richt een filmmaker een monument op voor zichzelf, zijn familie en de algehele filmmagie.