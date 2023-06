Met ‘The Age of Pleasure’ levert Janelle Monáe een luchtige en vrolijke (maar vooral korte) popplaat ★★★☆☆

Opvallend aan The Age of Pleasure, het vierde album van Janelle Monáe, is de beperkte speelduur ervan: 32 minuten. Dat is kort voor een vrouw die ons sinds 2010 albums presenteerde waarop ze tweemaal zoveel tijd nam om haar artistieke punt te maken. De zangeres uit Kansas City mocht graag heen en weer schieten van r&b en soul naar psychedelische funk en weer terug, liefst gegoten in grootse, futuristische albumconcepten.

The Age of Pleasure is behalve kort ook luchtig: een vrolijke en speelse popplaat waarop Monáe (vanaf het begin uitgesproken panseksueel en voorvechter van seksuele vrijheid) zich onbezorgd hitsig toont. ‘If I could fuck me right here, right now, I would do that’, zingt ze wellustig in Water Slide – en dat is nog niet de geilste fantasie die ze debiteert.

In 32 minuten jast ze er veertien liedjes doorheen, vaak knipogend naar reggae, dancehall en afrobeat: in de sterke opener Float spelen Seun Kuti en zijn band Egypt 80 mee.

Zo poppy klonk Janelle Monáe niet eerder, en dat terwijl ook op dit korte album niet alle liedjes sterk zijn. Monáe bestormt nooit de hitlijsten en zal dat ook nu niet doen. Pleasure biedt ze wel – misschien geen age, maar toch zeker een halfuurtje.

Janelle Monáe The Age of Pleasure Pop ★★★☆☆ Atlantic/Warner