Met tentoonstelling over handwerken willen de samenstellers onbekende makers van vroeger eren

Een advocaat, een stel opgeschoten pubers, een meisje van 9 met haar oma: op een zaterdagavond in november zaten ze aan een tafel in het Amsterdam Museum, naald en draad in de hand. Het was Museumnacht, en de Nederlandse modeontwerper Tess van Zalinge organiseerde een handwerkworkshop gebaseerd op haar laatste modecollectie. Die collectie had de natuur als thema, dus vroeg Van Zalinge de aanwezigen om een blaadje te borduren, te haken of te breien. Wel leuk, niet te moeilijk, en dat was maar goed ook, want voor veel bezoekers was de avond een eerste kennismaking met handwerktechnieken.

De blaadjesworkshop was – naast avondlijk vermaak – verkapt vooronderzoek voor Continue This Thread, een tentoonstelling over handwerken die vorige week is geopend in het Amsterdam Museum en waarvoor Van Zalinge en collega-ontwerper Karim Adduchi als gastcuratoren werden uitgenodigd. Twee van de belangrijkste vragen die in de tentoonstelling worden gesteld is wat tegenwoordig de relevantie is van handwerken en hoe kennis van handwerktechnieken aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Geborduurd doek i.s.m. onder anderen Wees Peter Teteye Falla, Max Royer Teteye Falla en Karim Adduchi. Resultaat van een workshop georganiseerd door de Colombiaanse stichting Amor Real, 2022. Diverse borduurtechnieken. Beeld Cees de Jonge

Die kennis lijkt namelijk te slijten. Honderd jaar geleden wist elk 9-jarig meisje hoe ze moest borduren: voor velen van hen was handwerkles vaste prik op school. Daar werkten ze aan proeflappen of handgenaaide miniatuurkleertjes, voorbereidingen op het leven als huisvrouw dat ze geacht werden te gaan leiden. Een aantal van die lappen en mappen zijn in Continue This Thread te zien, net als de Museumnacht-blaadjes. Het contrast tussen de piekfijne steekjes van de proeflappen en het creatieve geknutsel van de blaadjesmakers maakt in een oogopslag duidelijk dat de expertise is afgenomen, maar ook dat handwerk nieuwe vormen, betekenissen en een nieuw publiek kan vinden.

Het Amsterdam Museum frist met de tentoonstelling het eigen handwerkgeheugen op. Het stadsmuseum heeft een uitgebreide mode- en textielcollectie, waaronder een brede sortering merk- en stoplappen. In 1980, tijdens een naoorlogse handwerkhausse, organiseerde het museum daar al een tentoonstelling over. Het werd een van de best bezochte exposities van het museum. Anno 2023 is er in de mode opnieuw sprake van een handwerktrend, een goed moment voor een update.

Tess van Zalinge, Karim Adduchi en Roberto Luis Martins. Beeld Amsterdam Museum, Jaimy Gail

Roberto Luis Martins, sinds 2021 conservator mode en populaire cultuur bij het museum, vroeg Van Zalinge en Adduchi om als gastcuratoren een frisse blik op de collectie te werpen. Het museum werkte twee jaar terug al met hen samen voor de tentoonstelling Maison Amsterdam, over de modegeschiedenis van de stad. Het Amsterdam Museum kocht toen van beide ontwerpers creaties aan: een patchworkjurk van Van Zalinge en een jurk met lange, geborduurde sleep van Adduchi. In beide kledingstukken speelt handwerk een centrale rol, zoals eigenlijk in het hele oeuvre van Adduchi en Van Zalinge. Van Zalinge laat zich inspireren door het technisch vernuft van Nederlandse streekdrachten, Adduchi vertaalt ambachtelijke procedés uit zijn geboorteland Marokko naar mode.

Voor de tentoonstelling doken de ontwerpers met Luis Martins het depot in. Het museumteam had speciaal voor de gelegenheid een aantal historische kledingstukken tevoorschijn gehaald, maar Adduchi en Van Zalinge hadden vooral belangstelling voor een grijzige kartonnen map die ergens op een plank lag. Erin zaten talloze proefkledingstukjes op poppenformaat. Iemand had die map jaren geleden eens bij de balie van het museum achtergelaten, zonder verdere informatie. Van Zalinge en Adduchi waren geïntrigeerd. Wie had al die proeven ooit gemaakt, en waarom? De map is nu een sleutelstuk in de expositie, waarvoor de curatoren op zoek gingen naar de verhalen van deze en andere handwerkers uit Amsterdam. De makers van toen, op wier werk ontwerpers als Van Zalinge en Adduchi voortborduren, en mensen die nu de grenzen van het ambacht verleggen. Die verhalen worden in de tentoonstelling gedeeld.

Een bezoeker borduurt een blaadje als onderdeel van de workshop in het Amsterdam Museum tijdens Museumnacht 2022. Beeld Francoise Bolechowski

Ze willen de vaak onbekende makers eer aandoen, vertellen Van Zalinge en Adduchi tijdens een rondleiding. Ere wie ere toekomt: het is een passende boodschap voor de mode-industrie van nu, waar het praktische werk achter de schermen vaak onbelicht blijft. Daarnaast maken de verhalen inzichtelijk wat makers dreef, en drijft, om een brei-, haak- of borduurnaald op te pakken. Handwerken kan een creatief expressiemiddel zijn, een manier om je uit te spreken, voor jezelf of tegen heersende normen. Een voorbeeld uit de expositie zijn de gehaakte jockstraps (een soort string voor mannen) in pastelkleuren, gemaakt door Jason Swinehammer. Ze zijn niet alleen leuk om naar te kijken, maar bevragen ook het bestaande idee dat handwerken niet voor mannen is, of dat lila haakwerk niet samengaat met het sexappeal van de jockstrap.

Tegelijkertijd kan het handwerken zelf rustgevend zijn, meditatief, soms zelfs helend, zoals de tentoonstelling laat zien met een selectie liefdevol gerepareerde kledingstukken en een borduurproject van de Colombiaanse stichting Amor Real, waaraan voormalig drugsverslaafden hebben gewerkt. Het zijn projecten die getuigen van menselijke veerkracht, die laten zien dat wat stuk is ook weer heel kan worden en dat uit ellende schoonheid en verbinding kan voortkomen. Daarin zit hem de kracht van garens: ze kunnen samenbrengen, vasthouden. Tegelijkertijd ogen ze zacht en onschuldig, de reden dat textiel handwerk – eerder dan hout of keramiek – zijn weg kan vinden tot de hardste, gevaarlijkste plekken in de wereld, zoals de gevangenissen en concentratiekampen waar enkele andere werken in de tentoonstelling werden gemaakt. Zinnen over hoop en lente, geborduurd op wit katoen met uit kleren getrokken draden.

Karim Adduchi, Freedom Dress, 2021. Beeld Collectie Amsterdam Museum

De makersverhalen laten ook zien hoe divers de gemeenschap is die door handwerk wordt aangesproken: mensen van verschillende genders en culturen, ouderen die het handwerken van huis uit hebben meegekregen, een jongere generatie die het handwerken oppikt op YouTube, Instagram en TikTok. In de tentoonstelling is er voor iedereen wel een aanknopingspunt. Dat beoogt de expositie ook: het publiek het brede belang van handwerk te laten zien en te inspireren om ermee aan de slag te gaan.

Daarbij leunt de tentoonstelling wel vrij zwaar op de helende, intieme en bevrijdende kant van handwerken, terwijl handwerken juist ook een harde en benauwende kant kent. Voor veel historische handwerkers, met name vrouwen, was het ambacht geen plezier maar een plicht of een noodzaak. Sommige stoppende schoolmeisjes zagen al dat gefrutsel met garen helemaal niet zitten. (Sylvia Witteman deed daar vorige week in de Volkskrant nog uit eerste hand verslag van.) De handwerkers die eindeloos kleren oplapten door tekort aan geld om nieuwe te kopen, hadden vast ook weleens iets anders met hun tijd willen doen. Handwerken kan vermoeiend, frustrerend en lelijk zijn. Het kan hechten, maar ook wonden maken: vingerhoedjes zijn er immers niet voor niets.

Feministische Handwerk Partij, 'Wild-haired Foremothers', 2021. Diverse stop-, brei-, borduur-, weef- en naaitechnieken. Beeld Cees de Jonge

Die tegenstrijdigheid schemert op een paar plekken in de tentoonstelling wel door, zoals in de groene banier gemaakt door de Feministische Handwerk Partij (FHP). Op de banier, getiteld Wild-haired Foremothers (‘Wildharige voormoeders’), staan drie vrouwen met – inderdaad – wilde haren afgebeeld. Het zouden zowel drie heksen als drie gratiën kunnen zijn, of misschien de drie lotsgodinnen Klotho, Lachesis en Atropos, volgens de Griekse mythologie verantwoordelijk voor het spinnen, wikkelen en knippen van de menselijke levensdraad. Bevalligheid en lelijkheid, vrijheid en onvermijdelijkheid: ze lopen hier kriskras door elkaar, net als de draden waarmee sommige motieven, fijn of juist heel grof, op de banier zijn geborduurd.

Daarmee is de banier ook een soort spandoek voor handwerken vandaag de dag: niks moet meer, alles mag. Voor wie wil biedt het museum inspiratie en handvatten te over. Rond de tentoonstelling worden workshops georganiseerd, in de expositie zelf kunnen bezoekers honderden voorbeelden in het echt zien en met tablets digitaal inzoomen op exquise exemplaren van historisch vlecht-, stik- of kloswerk. Voor wie meteen aan de slag wil, staat in de middelste zaal een grote tafel met stukjes stof en garens, om blaadjes mee te maken.

