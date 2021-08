Met technisch sterke racegame F1 2021 krijgt Max Verstappen 17 miljoen bijrijders ★★★★☆

Een Grand Prix-circuit met een tribune die helemaal oranje kleur: dat moet Zandvoort zijn. Beeld Codemasters

The Thunderbirds zijn terug! Vader Jeff en zijn zonen Scott, Virgil, Alan, Gordon en John uit de beroemde science fiction-poppenserie uit 1965 zijn een raceploeg begonnen en kibbelen meer dan ze racen in de opvallendste noviteit in de 2021-editie van de racegame F1.

Zo lijkt het tenminste.

De nouveauté heet Braking Point. Het is een moedige poging om meer menselijk drama te injecteren wat in essentie een krachtmeting is tussen autofabrikanten. Hoe goed Max Verstappen ook is en hoe veel beter hij ook wordt, zijn prestaties staan en vallen uiteindelijk toch grotendeels met de auto waarin hij over het circuit davert.

Het verhaal dat Braking Point vertelt zich niet op de actuele rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen – hoewel ze beiden even in beeld komen als figurant. We spelen een Brits wonderkind in de Formule 2 die naar de eredivisie mag en een Nederlandse veteraan die zijn beste tijd heeft gehad en het niet kan verkroppen dat-ie door een broekie van de baan wordt gereden.

Scenes uit Braking Point, de Formule 1-soap opera. Met een cameo van Max Verstappen (rechtsonder). Beeld Codemasters

Onze kennis van het Formule 1-circus reikt niet zo ver dat we kunnen speculeren op wie Aiden Jackson en Casper Akkerman zouden zijn gebaseerd. Vermoedelijk op niemand, om de huidige coureurs, hun teambazen en hun echtgenotes én licentieverlener Formula One Group niet tegen de haren in te strijken.

Wat zich ontspint in Braking Point is een voorspelbare, matig geacteerde strijd tussen het groentje, de oudgediende en de ijdele stokebrand Devon Butler die al even zijn irritante neus liet zien in F1 2019. De dialogen staan stijf van de clichés. Kennelijk om de gamescensors niet uit de tent te lokken en het PEGI-predikaat ‘voor alle leeftijden’ veilig te stellen zijn ze ook nog eens enorm kuis. Er wordt niet gevloekt. Er valt geen onvertogen woord.

Het helpt ook niet dat de virtuele coureurs inderdaad een gezichtsuitdrukking hebben die niet veel beter is dan die van de marionetten uit The Thunderbirds, bij wie je de touwtjes af en toe nog zag lopen. Maar er viel om Jeff, Scott, Virgil, Alan, Gordon, John, Brains en lady Penelope Creighton-Ward meer te lachen.

Uitdagend

Braking Point laat mogelijk de invloed zien van de nieuwe eigenaar van Codemasters, de Britse studio die sinds 2009 elk jaar een nieuwe uitvoering van de officiële F1-game voor zijn rekening neemt.

Die nieuwe eigenaar heet Electronic Arts, dat het racespel tussen 2000 en 2003 bouwde. Het is ook de uitgever van de FIFA-voetbalgame, die precies zo’n verhaalmodus had in zijn FIFA-spellen. Verleden tijd, want de strapatsen van ene Alex Hunter verschenen in de edities van de voetbalsimulator van 2017, 2018 en 2019, maar de fictieve profvoetballer verdween via een zijdeur in de editie van 2020.

Dit allemaal wil niet zeggen dat Braking Point helemaal is mislukt, want tussen de scènes waarin het broodmagere verhaaltje zich ontrolt moeten gamers echt aan de bak. In zestien hoofdstukken krijgen ze steeds een andere uitdaging voorgelegd die ze tot een goede eind moeten brengen. Dat varieert van de snelste rondetijd neerzetten of de rit uitrijden zonder zesde versnelling tot op verse – dus trage – banden je van de achterste positie naar de voorhoede werken.

En F1 versterkt met deze 2021-editie zijn status als de beste nabootsing van de Formule 1-racerij. Nergens zijn de verbeteringen of vernieuwingen zo groot dat je mond openvalt, maar de game is een diamant die nog wat beter is geslepen en gepolijst.

Pitstop in F1 2021. Beeld Codemasters

Grindbak

F1 2021 doet weinig om een technisch ingewikkeld fenomeen inzichtelijk te maken voor wie zich voor het eerst op het virtuele asfalt waagt. De tutorials zijn wel heel erg beknopt. De game doet wel zijn stinkende best om nieuwkomers uit de grindbak te houden,. Toch is F1 2021 nog meer dan zijn voorgangers een spel voor de Formule 1-fans die in de wielsporen willen treden, al is het maar virtueel, van een Verstappen, Mazepin of Tsunoda.

Ze kunnen een compleet seizoen afleggen, meedoen aan online wedstrijden, wekelijkse evenementen en een heuse e-sport-competitie. Het is nu ook mogelijk om met tweespelers de carrièremodus te doorlopen, als teamgenoten of rivalen – dus als het ware je eigen Braking Point doorlopen.

Spelers kunnen zelfs een elfde team toevoegen aan het grid en zo goed racen dat je de beste spelers kunt laten overstappen. Alles is ook naar persoonlijke wens aan te passen – van de plek van hun sponsorstickers op de bolide tot het podiumdansje en het geslacht van hun avatar.

Zo realistisch is F1 2021 dat de verrichtingen van Verstappen en zijn concurrenten in werkelijkheid invloed hebben op hun rating in de game. Het zou nog leuker zijn als het andersom ook werkte. Als de pole position van de echte Verstappen zou afhangen van de verrichtingen van 17 miljoen Max’en in F1 2021. Misschien kan Charlie Brooker daar nog eens nieuwe aflevering van Black Mirror over schrijven.

De Formule 1-wagens zijn nauwkeurig nagebootst in F1 2021. Beeld Codemasters