Met tact, liefde en vermogen: zo verzamelde een Amerikaans echtpaar een gigantische collectie videokunst

De videoinstallatie ‘The Enclave’ van Richard Mosse, 2012-13, gefotografeerd in het buitenhuis van Richard en Pamela Kramlich. Beeld Cleber Bonato

‘Ik heb sommige kunstwerken nog helemaal niet kunnen bekijken sinds we ze hebben gekocht. En ik weet niet of ik lang genoeg zal leven om het allemaal te zien.’ Pamela Kramlich (78) zegt het niet om zielig te doen. Wat ze wil benadrukken: die meer dan tweehonderd videokunstinstallaties die ze met haar man Richard Kramlich (87) heeft verzameld, dat ‘zijn een heleboel kindjes om voor te zorgen. Als ik één kunstwerk heb, heb ik drie mensen nodig: een conservator, een registrar (die de administratie van bijvoorbeeld bruiklenen regelt, red.) en iemand die technisch geschoold is.’

Kramlich is een paar dagen in Nederland vanwege de opening van de tentoonstelling Double Act in het Centraal Museum in Utrecht. Ze combineert deze reis met een bezoek aan kunstbeurs Frieze in Londen en een bezoek aan de Biënnale van Venetië. ‘Een kunstwerk moet me echt raken, anders hoef ik het niet te hebben.’ In Venetië was er een kunstwerk dat aan die eis voldeed, ze wil niet zeggen welk.

Gerard van Honthorst, De koppelaarster, olieverf op paneel, 1625. Beeld Centraal Museum Utrecht/Ernst Moritz

In Utrecht zijn acht grote video-installaties uit de Kramlich-collectie te zien, die zijn gecombineerd met 17de-eeuwse kunstwerken uit de collectie van het Centraal Museum en het Rijksmuseum. Kramlich was meteen verrukt over dit idee van museumdirecteur Bart Rutten: ‘Ik hoopte altijd al dat er een keer zoiets zou worden georganiseerd. Elke tijd kent zijn eigen uitdagingen en het is prachtig te zien hoe kunstenaars uit verschillende eeuwen daarop reageren.’

Pamela en Richard Kramlich voor hun buitenhuis, speciaal gebouwd voor hun collectie. Beeld Ryan Young

Hoe Richard en Pamela Kramlich videokunst gingen verzamelen? Met tact en liefde. De tact: een eigen niche vinden. ‘Ik wilde niet concurreren met mijn eigen vrienden die kunst verzamelden.’ Er was de liefde voor de kunst natuurlijk. Plus de liefde tussen een durfinvesteerder (hij) en een kunsthistoricus (zij) die praktisch geen gedeelde interesse hadden. Met videokunst begaven ze in elk geval op een innovatief terrein dat paste bij de investeringen van Richard Kramlich in Silicon Valley. Dan was er natuurlijk nog de factor vermogen, want die investeringen hadden Kramlich goed geld opgeleverd.

De eerste film kocht Pamela Kramlich in 1987. Ze bezocht de internationale tentoonstelling Documenta in Kassel samen met de directeur en de curator van het San Francisco Museum of Art (SFMOMA). De museumdirecteur zei: ‘Kom, ik laat je het leukste van de hele tentoonstelling zien.’ Dat was de beroemde kettingreactiefilm Der Lauf der Dinge van het Zwitserse kunstenaarsduo David Fischli en Peter Weiss.

Kramlich genoot zo van deze maffe film dat ze de galerie van de kunstenaars in New York belde: ‘Ik dacht dat het heel ingewikkeld zou zijn. Maar de galeriehouder zei gewoon: we bieden het aan in een oplage van 300 voor 350 dollar, je kunt per creditcard betalen. Dus ik pakte mijn creditcard erbij, aan de telefoon. Dat was het, heel makkelijk.’

Even later kreeg ze een videoband opgestuurd met een nummer en handtekeningen op de hoes. Toen werd het eigenlijk pas ingewikkeld, want hoe zorg je voor een videoband? Dat moest het echtpaar in de praktijk leren. In 1997 richtten ze samen met Museum of Modern Art in New York, Tate in Londen en SFMOMA de New Art Trust op. Daarin delen ze kennis over het behoud en beheer van mediakunst.

De collectie groeide gestaag. Eind jaren negentig puilde het woonhuis van Richard en Pamela Kramlich al uit van de kunst. Op beeldschermen en projectieschermen waren films en video’s te zien van bijvoorbeeld Andy Warhol, Bill Viola, Nam June Paik en Marina Abramović. Tot in de slaapkamer aan toe. Die kunstwerken kunnen behoorlijk indringend zijn. Denk aan Abramović die haar haar tot bloedens toe borstelt terwijl ze herhaalt: ‘Art must be beautiful, artist must be beautiful…’

Marina Abramović: 'Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful', performance op het Charlottenburg Art Festival, Kopenhagen, Denemarken 1975 © Marina Abramović, The Marina Abramović Archives/Pictoright Amsterdam 2022Gerard van Honthorst, De koppelaarster, 1625, olieverf op paneel, collectie Centraal Museum, Utrecht/aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt 1951 © Centraal Museum Utrecht/Ernst Moritz Beeld Marina Abramović, The Marina Abramović Archives/Pictoright Amsterdam 2022

‘Mensen vroegen: laat je dat nou de hele tijd aan staan?’ zegt Kramlich lachend. En nee, de videowerken waren niet dag en nacht aan, die dienden als conversation pieces bij borrels en diners. Inmiddels hebben de Kramlichs een buitenhuis laten bouwen in Napa Valley (Californië), speciaal voor hun videokunst. Het gaat om drie verdiepingen, waarvan twee ondergronds, duizenden vierkante meters aan oppervlakte, ontworpen door het Zwitserse architectenduo Herzog & de Meuron, dat ook bijvoorbeeld Tate Modern in Londen ontwierp en het nationale stadion van Beijing.

In dit gebouw wordt door de Kramlichs ook gewoon geslapen, gegeten, gedoucht enzovoorts, maar dan in een museale setting met bijvoorbeeld een kostbare geluidsisolatie waar elk gemiddeld museum stikjaloers op zou zijn. Het gloednieuwe gebouw is niet geopend voor publiek: ‘Dat kan niet, het staat in een woongebied. Als er touringcars voor de deur zouden stoppen, zouden onze buren ons wat aandoen. En soms maken juist beperkingen je creatief.’

Zo hebben de Kramlichs voor de toekomst hun hoop gevestigd op verspreiding van videokunst via het internet: ‘We hebben tijdens de pandemie gezien hoe mensen eraan gewend raakten alles via een scherm te doen. Niet dat de kunstenaars per se blij zouden zijn met zo’n kleiner scherm. Maar ik vind dat ook een beetje arrogant. Als je het grote publiek wil bereiken, kun je je kunstwerken niet alleen in grote video-installaties laten zien.’

Double Act, Centraal Museum, Utrecht t/m 15/1/2023