Met supergroep Leisure waan je je in de chill-outlounge van de disco ★★★☆☆

Goed beschouwd is Leisure een supergroep. De Nieuw-Zeelandse band bestaat uit vijf producers/songschrijvers/musici die voor Nieuw-Zeelandse acts hebben gewerkt. Leider Jaden Parkes besloot in 2015 zijn muzikale vrienden te vragen voor een project dat zo chill is als de naam Leisure (vrije tijd) doet vermoeden. Na twee albums die soft soul en pop van de jaren zeventig en tachtig verkennen, is de band terug met een album dat zich ophoudt in de chill-outlounge van de disco. Nummers als Slipping Away en Lonely Nights lijken gemaakt voor de clubgangers die hun moves tot het sensuele minimum willen beperken. Ingrediënten: een organische beat in wandeltempo, een gemoedelijk slaggitaartje en een zanger die zachtjes zucht met zijn falset. Superieure, relaxte verfijning die je echter ook in een aangename roes kan laten sukkelen.

Leisure Sunsetter pop ★★★☆☆ V2