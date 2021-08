Met smartlap Rocky had Don Mercedes op z’n 33ste eindelijk gewonnen

Ze zei me ‘Rocky, ik ben zo bang om nu al te sterven

En wat hierna dan komt’

Rocky, Don Mercedes (1976)

Nadat de Utrechtse zanger Don Mercedes in de zomer van 1976 met de smartlap Rocky in Nederland en België de eerste plaats van de hitparade had bereikt, dook er een tegenstander op uit onverwachte hoek: directeur Meinsma van het Koningin Wilhelmina Fonds, de organisatie voor de kankerbestrijding. Rocky was ‘walgelijk’ en een ‘ernstige verontreiniging van ons leefklimaat’ bovendien. ‘Er zijn patiënten die werkelijk ongeneeslijk ziek zijn en dan op de radio zulke onzin horen.’

Meinsma reageerde in De Telegraaf op een trendje. Er gingen plotseling veel mensen dood in Nederlandse liedjes. In Rocky zong een man, Rocky, over de liefde van zijn leven. Ze sterft en hij blijft achter met hun kind. ‘Alleen m’n kleine meisje heb ik nu nog maar, soms voel ik tranen branden want ze lijkt precies op haar’.

De zangeres die in Rocky met veel allure en zwoele stem de rol van stervende geliefde voor haar rekening nam, Bonnie St. Clair, had in 1976 samen met Ron Brandsteder ook een hit met een bijzonder tragisch einde, Dokter Bernhard. Toen er nóg een nummer werd uitgebracht waarin iemand aan zijn einde kwam, M’n beste vriend van Roek Williams, kwam directeur Meinsma in het geweer.

De Utrechtse zanger Rob van Bommel (1941), alias Don Mercedes, zat er niet mee. Na bijna vijftien jaar ploeteren was hij eindelijk doorgebroken. Alleen met zijn begeleidingsband His Benz (ja ja) had hij een klein succes kunnen vieren, in 1965 met de single Zomaar een soldaat. Het was een vertaling van Universal soldier, het protestlied waarmee Donovan school maakte en dat ook door Boudewijn de Groot werd opgenomen, met een tekst van Lennaert Nijgh.

Ook Rocky was van buitenlandse komaf. Met het origineel had countryzanger Dickey Lee in 1975 in Amerika een nummer 1-hit gescoord. In Nederland nam een sterk team de bewerking voor zijn tekening, met de producers Peter Koelewijn en Will Hoebee en tekstschrijver John Eshuis. Ze werden geïnspireerd door Frank Farian en diens Duitse versie van Rocky.

Don Mercedes, de aanhouder, had op zijn 33ste eindelijk gewonnen. Ik ga nu pas écht beginnen, zei hij hoopvol in een van de vele interviews, maar het succes kreeg geen passend vervolg.

Don Mercedes

In een van zijn laatste pogingen om terug te keren in de schijnwerpers probeerde hij met een countrylied mee te liften op het succes van de jaren-80-serie Dallas, en in het bijzonder op de mysterieuze moordpoging op een schurkachtige hoofdpersoon. Wie schoot op J.R. Ewing?, was de titel.

Dat was in 1981. Daarna werd hij weer Rob van Bommel en ging hij in zaken. Er werd nog maar een keer iets van hem vernomen, als handelaar in een magnetische armband die een geneeskrachtige werking werd toegeschreven, de bioregulator.

Zanger Nico Haak was het gezicht van een grote reclamecampagne. Toen Haak in 1990 onverwacht overleed, bleef er van de reputatie van de bioregulator bar weinig over en kon de zanger van Rocky een faillissement ternauwernood voorkomen.

