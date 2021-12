Met Music schreef John Miles (1949-2021) een hit die bijna iedere Nederlander kan meezingen

De Britse zanger John Miles tijdens de Night of the Proms in de Hamburgse Barclaycard Arena op 20 december 2019. Beeld Getty

Er zullen in Nederland weinig (wat oudere) mensen zijn die de openingsregel van Music, van de op zondag 5 december op 72-jarige leeftijd overleden Britse zanger John Miles, niet kunnen afmaken. Music was my first love, gevolgd door: And it will be my last. En nu allemaal: Music of the future/ And music of the past! En dat was het tekstueel wel zo'n beetje. Voor de rest was het een ruim vijf minuten durende muzieksandwich in allerlei denkbare stijlen, met zware gitaren, massieve strijkarrangementen, af en toe terugschakelend naar de piano en de ijle stem van Miles. Een ode aan de muziek zelf, in een nummer dat Music heet, een opvallende titel als je er even over nadenkt. Producer van het nummer was Alan Parsons en Miles zou later vaak optreden als gastvocalist op de albums van The Alan Parsons Project.

Het nummer dat in 1976 op single verscheen (als onderdeel van het album Rebel) was een enorme hit. Vooral in Nederland, moet daaraan worden toegevoegd, het enige land waar het de eerste plaats van de hitparade bereikte. De band tussen John Miles en zijn Music en Nederland bleef door de jaren sterk, zeker toen hij vanaf 1985 vast onderdeel werd van de jaarlijkse Europese muziekshow Night of the Proms, waar popmuziek en populaire klassieke muziek samenkwamen. Vanaf de eerste Top 2000, inmiddels een kersttraditie, was Music een nummer dat hoge ogen gooide, op nummer 19 in die oerlijst in 1999 en inmiddels gezakt tot 236 in de editie van 2020 (de hele lijst van 2021 moet nog worden gepubliceerd).

Music maakte deel uit van wat passend symfonische rock werd genoemd, dat zich met lange speeltijd van de nummers, vele muzikale registers, knipogen naar klassiek en opera en soms wat galmende pompeusheid ongeveer lijnrecht tegenover punk bevond, de andere dominante muzikale stroming van dat moment. Music past in een rijtje nummers uit dezelfde periode, dat altijd nog heel goed scoort in de top 2000. Een jaar voor Music, verscheen Bohemian Rhapsody van Queen (de gedoodverfde nummer één tot het einde der tijden in de top 2000). Het jaar daarna kwamen Mr. Blue Sky (ELO) en Paradise by the Dashboard Light (Meatloaf) uit.

John Miles had na Music nog een prima carrière, met een aantal nationale hits en als begeleider van sterren als Tina Turner en Joe Cocker. De stap naar de VS kwam nooit van de grond en zijn Music kwam daar niet verder dan de 88ste plek in de Billboard Hot 100.